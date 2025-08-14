БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Реформа АРМА
2 081 23

АРМА отримала нову очільницю. Що про неї відомо?

Очільниця АРМА Ярослава Максименко

Тимчасово виконуючою обов’язки голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призначили заступницю голови агентства з питань євроінтеграції Ярославу Максименко.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у Facebook після представлення нової керівниці колективу АРМА.

"Ярослава – фахівчиня з багаторічним досвідом у сфері права, управління державними активами, санкційної політики та міжнародної співпраці. Вона очолювала департамент політики власності та санкцій у нашому Міністерстві, постійно працювала із активами, які потім опинялися в АРМА, тож чудово знає систему з середини", – написав міністр.

Ярослава Максименко до останнього часу очолювала департамент політики власності та санкцій Мінекономіки, коли міністерством керувала Юлія Свириденко.

Раніше вона керувала державною на той момент "Об’єднаною гірничо-хімічною компанією" (ОГХК), була членом наглядової ради Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Миколаївської ТЕЦ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До липня 2021 року була засновником та керівником юридичної компанії "Сталекс та партнери", а наразі їй належить ТОВ "Юридична компанія АС".

Читайте також: АРМА знову шукає управителя для розкішного маєтку підсанкційного олігарха Фукса у Козині. ФОТО

До Максименко посаду заступника голови АРМА з європейської інтеграції займав експосол Грузії в Україні Григол Катамадзе.

Як повідомлялося, колишня голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума вирішила звільнитися із займаної посади наприкінці липня після підписання закону про реформу АРМА. Того ж дня її заяву задовільнив Кабмін.

Автор: 

призначення (1166) Соболев Олексій (2) АРМА (465) Дума Олена (8)
+7
"Вони на світло лізуть!" (с)
показати весь коментар
14.08.2025 18:46 Відповісти
+7
Що там може бути відомо? Сестра зятя кума дєрьмака.
показати весь коментар
14.08.2025 18:48 Відповісти
+6
Ви очікуєте, що Єрмак поставить не підконтрольну собі людину, яка заб'є середній палець на всі його вказівки?
показати весь коментар
14.08.2025 18:46 Відповісти
Ви очікуєте, що Єрмак поставить не підконтрольну собі людину, яка заб'є середній палець на всі його вказівки?
показати весь коментар
14.08.2025 18:46 Відповісти
"Вони на світло лізуть!" (с)
показати весь коментар
14.08.2025 18:46 Відповісти
Що там може бути відомо? Сестра зятя кума дєрьмака.
показати весь коментар
14.08.2025 18:48 Відповісти
Ще одна стюардеса агента завгоспа
показати весь коментар
14.08.2025 19:41 Відповісти
Ярослава Максименко володіє юридичною компанією разом із держзрадницею Світланою Новицькою
Максименко Ярослава Петрівна, яка свого часу була членом наглядової ради Одеського припортового заводу, заступницею голови АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», а вже пізніше керувала ОГХП (бо такі повноваження на неї поклав переслідуваний НАБУ ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко) наразі чиновниця Мінекономіки, що паралельно займається юридичним бізнесом. І веде його Максименко спільно з фігурантами відкритого Реєстру зрадників України.
Так, Максименко володіє ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АС", де серед бенефіціарів також вказана Новицька Світлана Володимирівна. Остання - адвокатка, що була включена до публічного всеукраїнського Реєстру зрадників та має підозру у державній зраді від СБУ.

Підозру Новицькій оголосили тільки у 2024 році, а той час, як ще з 2014 року вона стверджувала, "що в Україні немає війни".

СБУ звинувачує Новицьку у "вчиненні державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, шляхом надання допомоги іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України".

Сама ж Максименко, попри те, що має такі сумнівні бізнес-звязки буквально зі зрадниками України, зараз отримала посаду у владі.

Вона працює директором департаменту санкційної політики Міністерства економіки. Цей департамент підпорядковується Соболеву О.Д., який у 2016-2018 роках керував проектом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine. Цікаво, що сама Максименко в цей час була радницею з юридичних питань Transparency International Україна та сама брала участь у проєктах ProZorro і Prozorro.Sale. Відповідно у призначенні Максименко на державну посаду відверто проглядається ще й "кумівство".
Нагадаємо, за ведення бізнесу зі зрадниками України та росіянами в Україні, загалом то, передбачена кримінальна відповідальність.
показати весь коментар
14.08.2025 20:22 Відповісти
А попередниця, уже дає добровільно свідчення, отому, ЧЕсному, на 💯% своєму та незламному, Генпрокурору з доброчесністю?????
показати весь коментар
14.08.2025 18:48 Відповісти
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
показати весь коментар
14.08.2025 19:58 Відповісти
Днями вона, розповідають, презентувала ось цей образжик графоманства і вульгарщини, половина книжки - її фото і якісь примітивні сентенції про зміст буття. Кажуть, презентація зібрала зелений бомонд і керівників силових структур, яким, в принципі, є чим займатися зараз- на фронті все дуже і дуже важко. Але ж мусять відпрацьовувати «номер»…
показати весь коментар
14.08.2025 20:30 Відповісти
Ухиляється від добровільних свідчень у БЕБ, САП, НАЗК, ДБР, ну, нарешті, в «доброчесній», портновські ГПУ?!?!
показати весь коментар
14.08.2025 20:38 Відповісти
Пробачте,а чия вана кума.чи со-ка7
показати весь коментар
14.08.2025 18:52 Відповісти
Ярослава - фахівчиня

Отож!
Не слюсарчиня ж якась, не мулярчиня!
Тьхупля...
показати весь коментар
14.08.2025 18:56 Відповісти
Може, вона доярка єрмака?
показати весь коментар
14.08.2025 20:23 Відповісти
А пам'ятаєте?

- Що ви знаєте про космос ?
- Сматрєла хвільм "Пятий ілімєнт"
- Зніміть блузку... угу, добре. Вас прийнято на посаду радника Голови Укркосмосу.
показати весь коментар
14.08.2025 19:10 Відповісти
Як вже дістали ці членкині-корупціонеркині!
показати весь коментар
14.08.2025 19:21 Відповісти
95 квартал...треба, щоб все українське було смішним...і огидним одночасно.
показати весь коментар
14.08.2025 19:35 Відповісти
А чому при таких фахівцях навіть не враховуючи новопризначену, постійно в дупі, це можновладці вирішили пропустити через кузню кадрів усіх своїх родичів та знайомих, тіпа гірше не буде?
показати весь коментар
14.08.2025 19:23 Відповісти
Для записів у трудових книжках, щоб потім, як «інвалід+пенсіонер», за допомогою портновських суддів, відсуджувати різні варіанти пенсій з «чесними адвокатами» від портнова з ДержБюджету України (Пенсійний Фонд) і тягнути гроші з Українців, і далі!
показати весь коментар
14.08.2025 20:42 Відповісти
А скільки членкинь поміщається на члені єрмака?
показати весь коментар
14.08.2025 19:36 Відповісти
А ви чому цікаветесь ? Місце шукаєте ? То у нього прямо спитайте !
показати весь коментар
14.08.2025 19:52 Відповісти
Та думав, якщо хтось поцікавиться, щоб знати, що відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 20:08 Відповісти
Не крутіть хвостом, а просто у нього спитайте.
показати весь коментар
14.08.2025 20:46 Відповісти
Як у тому, совдепівському анекдоті, про ЦК КПРС: … це, члЄни мого кружка, а це, кружки мого …, тютіна, його пам'ятає!!!
показати весь коментар
14.08.2025 20:45 Відповісти
Думаю, що ще одна єрмацька соска.
показати весь коментар
14.08.2025 20:36 Відповісти

