АРМА отримала нову очільницю. Що про неї відомо?
Тимчасово виконуючою обов’язки голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призначили заступницю голови агентства з питань євроінтеграції Ярославу Максименко.
Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у Facebook після представлення нової керівниці колективу АРМА.
"Ярослава – фахівчиня з багаторічним досвідом у сфері права, управління державними активами, санкційної політики та міжнародної співпраці. Вона очолювала департамент політики власності та санкцій у нашому Міністерстві, постійно працювала із активами, які потім опинялися в АРМА, тож чудово знає систему з середини", – написав міністр.
Ярослава Максименко до останнього часу очолювала департамент політики власності та санкцій Мінекономіки, коли міністерством керувала Юлія Свириденко.
Раніше вона керувала державною на той момент "Об’єднаною гірничо-хімічною компанією" (ОГХК), була членом наглядової ради Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Миколаївської ТЕЦ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
До липня 2021 року була засновником та керівником юридичної компанії "Сталекс та партнери", а наразі їй належить ТОВ "Юридична компанія АС".
До Максименко посаду заступника голови АРМА з європейської інтеграції займав експосол Грузії в Україні Григол Катамадзе.
Як повідомлялося, колишня голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума вирішила звільнитися із займаної посади наприкінці липня після підписання закону про реформу АРМА. Того ж дня її заяву задовільнив Кабмін.
Максименко Ярослава Петрівна, яка свого часу була членом наглядової ради Одеського припортового заводу, заступницею голови АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», а вже пізніше керувала ОГХП (бо такі повноваження на неї поклав переслідуваний НАБУ ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко) наразі чиновниця Мінекономіки, що паралельно займається юридичним бізнесом. І веде його Максименко спільно з фігурантами відкритого Реєстру зрадників України.
Так, Максименко володіє ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АС", де серед бенефіціарів також вказана Новицька Світлана Володимирівна. Остання - адвокатка, що була включена до публічного всеукраїнського Реєстру зрадників та має підозру у державній зраді від СБУ.
Підозру Новицькій оголосили тільки у 2024 році, а той час, як ще з 2014 року вона стверджувала, "що в Україні немає війни".
СБУ звинувачує Новицьку у "вчиненні державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, шляхом надання допомоги іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України".
Сама ж Максименко, попри те, що має такі сумнівні бізнес-звязки буквально зі зрадниками України, зараз отримала посаду у владі.
Вона працює директором департаменту санкційної політики Міністерства економіки. Цей департамент підпорядковується Соболеву О.Д., який у 2016-2018 роках керував проектом Prozorro.Sale в Transparency International Ukraine. Цікаво, що сама Максименко в цей час була радницею з юридичних питань Transparency International Україна та сама брала участь у проєктах ProZorro і Prozorro.Sale. Відповідно у призначенні Максименко на державну посаду відверто проглядається ще й "кумівство".
Нагадаємо, за ведення бізнесу зі зрадниками України та росіянами в Україні, загалом то, передбачена кримінальна відповідальність.
