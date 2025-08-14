АРМА отримала нову очільницю. Що про неї відомо?

Тимчасово виконуючою обов’язки голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) призначили заступницю голови агентства з питань євроінтеграції Ярославу Максименко.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у Facebook після представлення нової керівниці колективу АРМА.

"Ярослава – фахівчиня з багаторічним досвідом у сфері права, управління державними активами, санкційної політики та міжнародної співпраці. Вона очолювала департамент політики власності та санкцій у нашому Міністерстві, постійно працювала із активами, які потім опинялися в АРМА, тож чудово знає систему з середини", – написав міністр.

Ярослава Максименко до останнього часу очолювала департамент політики власності та санкцій Мінекономіки, коли міністерством керувала Юлія Свириденко.

Раніше вона керувала державною на той момент "Об’єднаною гірничо-хімічною компанією" (ОГХК), була членом наглядової ради Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Миколаївської ТЕЦ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До липня 2021 року була засновником та керівником юридичної компанії "Сталекс та партнери", а наразі їй належить ТОВ "Юридична компанія АС".

До Максименко посаду заступника голови АРМА з європейської інтеграції займав експосол Грузії в Україні Григол Катамадзе.

Як повідомлялося, колишня голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума вирішила звільнитися із займаної посади наприкінці липня після підписання закону про реформу АРМА. Того ж дня її заяву задовільнив Кабмін.