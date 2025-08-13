АРМА знову шукає управителя для розкішного маєтку підсанкційного олігарха Фукса у Козині. ФОТО

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало конкурс на управління арештованим майном олігарха Павла Фукса.

Конкурс відбудеться на майданчику Prozorro, кінцевий строк подання пропозицій – 27 серпня, повідомляє пресслужба АРМА.

За висновками незалежних експертів, загальна вартість активів, що пропонуються в управління, становить майже 214 мільйонів гривень.

Серед майна – елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі річки Дніпро у смт. Козин, Обухівського району Київської області.

"У середині приватного будинку розміщено вартісні та якісні меблі, побутову техніку, облаштовано кінотеатр, тренажерну залу та масажний салон. Земельні ділянки знаходяться на березі р. Дніпро серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись для різних задач: від ведення сільського господарства та садівництва до будівництва", – додали в АРМА.

У Нацагентстві нагадали, що це майно було передано в управління АРМА на підставі рішення Шевченківського районного суду м. Києва.











Як повідомлялося, у вересні 2024 року АРМА оголошувало конкурси з відбору оцінювачів та управителів для арештованих активів бізнесмена Павла Фукса, які було арештовано ухвалою Галицького районного суду м. Львова.

Тоді серед арештованого майна, крім маєтку та шести земельних ділянок на березі Дніпра у смт. Козин, йшлося про корпоративні права компаній, що належать Фуксу: ТОВ "КУА "Еф Сі Ай Партнерс" (100%), АТ "ЗНВКІФ "Київський" (100%) та "Інтерстрой Груп" (62%).