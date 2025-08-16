Кабмін спростив закупівлю вживаних пікапів за кошти бойових бригад і виділив їм 4,3 мільярда

Кабінет Міністрів спростив закупівлю вживаних транспортних засобів військовими частинами.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду, що відбулося увечері у п’ятницю.

"Спрощуємо закупівлю пікапів бойовими підрозділами. Військові частини зможуть купувати вживані транспортні засоби (пікапи, квадроцикли, мотоцикли) за спрощеною процедурою. Ціна визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що встановлює орієнтовну ринкову вартість", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що уряд також ухвалив рішення, яка дозволить спростити списання військового майна.

"Оновлений алгоритм дозволить командирам самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість військового майна не перевищує 1,7 млн грн. Строки списання також будуть скорочені. Буде урегульовано особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів", – пообіцяв Шмигаль.

Міністр також повідомив, що минулого тижня бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення, спрямували 4,3 мільярди гривень на закупівлі.

"Відповідні кошти були спрямовані на бригади – з розрахунку по 7 млн грн на кожен батальйон, що виконує бойові завдання на лінії фронту. Це дозволить підрозділам закупити більше дронів та потрібного оснащення", – додав міністр.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки заявив про те, що бойові бригади зможуть купувати пікапи (у тому числі вживані), квадроцикли та іншу техніку за кошти, які вони отримують напряму з бюджету.