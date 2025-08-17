В Україні знижуються ціни на тепличні огірки: вони вже на третину нижчі за торішні

Після двох тижнів стрімкого подорожчання ціни на тепличні огірки в Україні почали знижуватися.

Основна причина – різке зростання пропозиції, оскільки цього тижня більшість комбінатів вийшли на збір нового обороту огірка, тоді як попит залишається слабким, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Поряд з цим, тиснуть на ціни й зауваження покупців щодо якості продукції, що сповільнює збут. До того ж на ринок виходять і ґрунтові огірки, які конкурують із тепличною продукцією.

Станом на кінець тижня огірок із теплиць продається по 25-45 грн/кг ($0,60–1,09/кг), що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня та приблизно на 32% нижчі, ніж у середині серпня 2024 року.

При цьому представники тепличних комбінатів не мають особливих ілюзій із цього приводу і впевнені, що тенденція зниження відпускних цін переважатиме і найближчим часом.