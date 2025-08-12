БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Значного зниження цін на яблука цього року не передбачається, врожай постраждав через заморозки, – EastFruit

У сезоні 2024/25 весняні заморозки в Україні, Польщі та Молдові суттєво пошкодили сади, що спричинило нетипове зростання цін третій рік поспіль.

За даними економіста ФАО Андрія Ярмака, в минулому сезоні внутрішні ціни в Україні були настільки високими, що виробники й трейдери відмовлялися від експорту, а з квітня по червень країна навіть імпортувала яблука з Польщі, повідомляє EastFruit.

Цьогоріч чергова хвиля заморозків знову вдарила по яблуневих садах у регіоні, хоча дещо менш драматично, ніж це було в минулому році в Україні. Водночас виробники Польщі та Молдови очікують подальше зниження врожаю.

На цьому тлі фермери й трейдери розраховують на високі ціни через дефіцит пропозиції у Східній Європі та ціновий тиск у межах усього ЄС.

За оцінкою Світової організації виробників яблук та груг (WAPA), виробництво яблук у ЄС у 2025 році буде близьким до 10,5 млн т (на 0,1% нижче торішнього рівня) і все ще приблизно на 7,5% меншим за середній показник останніх 3-5 років. Це означає, що ціни й надалі залишатимуться підвищеними.

"Якщо у Східній Європі ціни знову злетять, це стане безпрецедентним випадком, оскільки оптові ціни на яблука ще ніколи раніше не зростали понад два сезони поспіль. На цьому тлі Україна теоретично може наростити експорт, скориставшись високими експортними цінами, однак внутрішні ціни так само залишатимуться дуже високими", – зазначає EastFruit.

Раніше повідомилось, що Нацбанк погіршив прогноз урожаю овочів, фруктів та ягід.

Кому ці дебіли ****@ть?ми шо на Марсі живемо чи шо...
12.08.2025 14:58 Відповісти
Буде нижчим на 0.1 відсотка ніж торік, кажуть виробники яблук про врожай. Я не математик тому не можу зрозуміти як зниження кількості товару на 0.1 відсоток впливає на ціну що вона зростає вдвічі після цього зниження кіількості.
12.08.2025 15:11 Відповісти

