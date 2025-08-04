Нацбанк погіршив прогноз урожаю овочів, фруктів та ягід

Національний банк України погіршив прогноз урожаю овочевих культур цього року на 11,5% – до 7,6 млн тонн, плодово-ягідних – на 11,1%, до 1,8 млн тонн, картоплі – на 3,4%, до 19,4 млн тонн.

Про це йдеться в оновленому Інфляційному звіті Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.

"Погодні умови навесні 2025 року виявилися несприятливими для врожаїв. Весняні приморозки охопили значну частину території країни, особливо завдавши шкоди озимим, плодово-ягідним і овочевим культурам", – сказано в звіті Нацбанку.

Водночас, порівняно з минулорічним врожаєм, за оцінками Нацбанку, цього року овочів буде зібрано більше на 11,5%, або на 0,8 млн тонн, картоплі – на 10,7%, або 1,9 млн тонн.

Втім, із плодово-ягідними ситуація гірше, й їхній урожай буде на 12,4%, або 0,2 млн тонн, менше минулорічного.

Нацбанк також погіршив прогнози врожаю овочевих культур на 2026 рік порівняно із попереднім квітневим інфляційним звітом на 9,1% – до 8 млн тонн, а плодово-ягідних – на 4%, до 1,9 млн тонн.

При цьому НБУ трохи покращив очікування зборку картоплі наступного року – на 0,7%, до 20 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що станом на 24 липня збір зернових і зернобобових культур в Україні все ще суттєво відставав від минулорічних темпів. Зібрано було лише перші 10 мільйонів тонн врожаю.

Також стало відомо, що станом на 1 серпня в Україні обмолочено 4,42 млн га, що становить майже 40% усіх площ під ранніми зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 15,47 млн тонн збіжжя.