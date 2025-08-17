Свириденко анонсувала презентацію плану дій уряду

Кабінет Міністрів у понеділок, 18 серпня, презентує план дій уряду.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Завтра презентуємо план дій уряду – комплексну програму з конкретними заходами та цілями. Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека", – написала очільниця уряду.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України, а також затвердила новий склад уряду під її керівництвом.

Перед голосуванням за її призначення на посаду прем'єр-міністра Юлія Свириденко заявила, що новий уряд України проведе аудит видатків держави "з метою їх скорочення".

