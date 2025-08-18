Пасажиропотік через кордон минулого тримається на рекордному за час повномасштабної війни рівні

Пасажиропотік через український кордон за тиждень з 9 по 15 серпня другий тиждень поспіль залишився на рекордному для воєнного часу рівні 778 тис. осіб.

Минулого року найбільший пасажиропотік також фіксувався у серпні, але складав до 737 тис. осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Зокрема, потік на виїзд з 9 по 15 серпня збільшився до 378 тис., порівняно із 376 тис. попереднього тижня, тоді як потік на в’їзд зменшився зі 402 тис. до 400 тис. осіб.

У минулі вихідні щодня фіксувалося 122-123 тис. перетинів кордону, а цієї суботи – 121 тис.

Кількість транспортних засобів, які прямували через пункти пропуску на цьому тижні, збільшилася зі 142 тис. до 144 тис., а потік машин із гуманітарними вантажами зменшився зі 570 до 524.

За даними Держприкордонслужби, через це на пунктах пропуску через кордон фіксувалися черги до 95 легкових авто (станом на 18:00 неділі).

Сумарні показники перетину кордону людьми цього року на 5,6% вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 361 тис. та в'їхало 376 тис. людей, потік машин також був менший – 131 тис.

Як повідомлялося, чисте повернення українських біженців з-за кордону фіксувалося лише у травні-вересні 2022 року, тоді потік на в'їзд в Україну перевищив кількість осіб, що виїхали, приблизно на 400 тисяч осіб. З того часу з України постійно виїжджає більше людей, ніж повертається.

Національний банк України погіршив прогноз відтоку населення з України. Тепер НБУ очікує, що чистий відплив мігрантів із країни цього року становитиме близько 200 тис. осіб. У 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 200 тис.).

Згідно із оновленим прогнозом, повернення біженців розпочнеться лише в 2027 році (близько 100 тис.).