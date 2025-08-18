БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Пенсійна реформа
3 256 25

Формулу для розрахунку пенсії необхідно переглянути, – Гетманцев

Формулу для розрахунку пенсії переглянуть

Формулу, за якою розраховуються пенсійні виплати при виході людини на пенсію, необхідно переглянути.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Формула для розрахунку пенсії має бути переглянута. Зокрема щоб не було такої несправедливості, коли у людини, яка вийшла на пенсію у 2000 році – пенсія істотно менша за людину, яка вийшла на пенсію у 2010 році. І все тільки тому, що базою для розрахунку є абсолютно неспівставні цифри", – написав Гетманцев.

За словами депутата, Мінсоцполітики уже працює над тим, щоб розробити нову формулу розрахунку пенсій.

"Очікуємо відповідних пропозицій та подальших кроків до реформування пенсійної системи, щоб усунути нарешті несправедливість та забезпечити пристойні пенсії українцям", – додав Гетманцев.

Читайте також: Середня пенсія в Україні збільшилася до $153 на місяць, але зростання не покриває інфляцію, – ПФУ. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, у Мінісоцполітики раніше озвучували плани змінити правила призначення солідарної пенсії та запровадити накопичувальний рівень пенсійної системи.

Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.

Автор: 

пенсіонери (444) пенсійний вік (87) пенсія (707)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
прокурорам інвалідам більше , простим людям менше
показати весь коментар
18.08.2025 09:19 Відповісти
+11
Все, що вміє Гетманцев - це залазити в кишеню до людей. Якщо хтось отримував більшу пенсію, а хтось меншу, то всі будуть отримувати меншу. Це справедливість по-Гетманцевськи. Інакше він не вміє.
показати весь коментар
18.08.2025 09:30 Відповісти
+9
я вірно розумію - зменшать тим, хто отримує нині більше, аби забезпечити соціяльну рівність? (прокурорів не чіпати - то святе!!!)...
показати весь коментар
18.08.2025 09:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прокурорам інвалідам більше , простим людям менше
показати весь коментар
18.08.2025 09:19 Відповісти
я вірно розумію - зменшать тим, хто отримує нині більше, аби забезпечити соціяльну рівність? (прокурорів не чіпати - то святе!!!)...
показати весь коментар
18.08.2025 09:20 Відповісти
А що тобі від того у Штатах? Ти за рухами Чубчика слідкуй.
показати весь коментар
18.08.2025 09:48 Відповісти
Людям, які вийшли на пенсію у 2000 році зараз 80+ (жінкам) 85+ (чоловікам).
Скільки їх, в тому числі відносно всіх пенсіонерів ?
показати весь коментар
18.08.2025 09:23 Відповісти
То що, можна не платити?
показати весь коментар
18.08.2025 10:04 Відповісти
а коли розібратимутся зі "спец-пенсіонерами" на яких у 2014-2019 пролився золотий дощ у вигляді "довічного утримання"???
показати весь коментар
18.08.2025 09:30 Відповісти
це ти про батька зеленої гниди? так то було у 23 році. розкажи про золотий дощ з 14 по 19 рік.
показати весь коментар
18.08.2025 09:40 Відповісти
що я повинен "розповісти" дрімучому невигласу? про ЗАКОНИ, що наприймали під час так званої "судової реформи"???
показати весь коментар
18.08.2025 09:50 Відповісти
Все, що вміє Гетманцев - це залазити в кишеню до людей. Якщо хтось отримував більшу пенсію, а хтось меншу, то всі будуть отримувати меншу. Це справедливість по-Гетманцевськи. Інакше він не вміє.
показати весь коментар
18.08.2025 09:30 Відповісти
Все йде до "соціяльної справедливості", як при комуняках-всим порівну ,окрім тих ,хто "стояли на сторожі закону", а по факту -допомагали красти.
показати весь коментар
18.08.2025 09:31 Відповісти
в мене мінімальна , я живу за рахунок Алі Експрес ,замовляю дорогі товари , відкриваю диспут і виграю , товар продаю і так вже разів 10
показати весь коментар
18.08.2025 09:34 Відповісти
ще не було такого шоб я не виграв диспут
показати весь коментар
18.08.2025 09:36 Відповісти
повернення товару зараз Алі не практікує із за дорогої доставки
показати весь коментар
18.08.2025 09:38 Відповісти
приєднуйтесь !
показати весь коментар
18.08.2025 09:39 Відповісти
підтримуєш китайську економіку.
показати весь коментар
18.08.2025 09:42 Відповісти
руйную ,ти не вірно зрозумів , в них збитки
показати весь коментар
18.08.2025 10:00 Відповісти
а що ж ти, уродіна деркачівсько-сівковіщна, НІЧОГО за 6 років НЕ ЗРОБИВ?
виборами засмердіпо? , то тепер і про людей пригадала, гнидота?!?!?!
показати весь коментар
18.08.2025 09:40 Відповісти
гніда
показати весь коментар
18.08.2025 09:42 Відповісти
Насамперед вам треба менше красти
показати весь коментар
18.08.2025 09:44 Відповісти
це стимулює тих, хто не працює і не відчисляє внески у ПФУ. а нащо, як буде пенсія така ж, як у працюючого. совок продовжується.
показати весь коментар
18.08.2025 09:46 Відповісти
пощипані гуси занадто багато отримують...
показати весь коментар
18.08.2025 09:58 Відповісти
про те, що юристи і можновладці отримують
захмарні суми , не треба переглядати
Не треба переглядати, що тим, хто НІ РОКУ
не працював на Україну, пенсія більше 2тис
і тим, то 35 років працював на Україну
пенсія близько 5 тис?
Не треба переглядати, що в Києві тим,
хто так само працював 35 років
пенсія чомусь 8 тис?
Не така сама професія була?
Отакі в нас пенсії
Цей крадіж ніколи не припиниться
якщо за крадіжки не почнуть
розстрілювати.
показати весь коментар
18.08.2025 10:07 Відповісти
Форумні пенсіонери нафронтники напряглися.
показати весь коментар
18.08.2025 10:08 Відповісти
Насправді абсолютно притомним був проект пенсійного закону, запропонований Мінсоцполітики при Жолнович. Для тих хто знає, поясню. Він передбачав не індексацію пенсій на половину інфляції і половину зростання зарплати, а щорічний перерахунок на підставі середньої зарплати. Тобто пенсії, образования у різні роки, але з однаковими співвідношеннями стажу і зарплат (пенсіонера до середньої по країні у момент обрахунку пенсії), були б однаковими і зростали відповідно зростання середньої зарплати.
Кажуть, що цей принцип нове керівництво Мінсоцполітики залишає у своєму проекті реформи пенсій. Буде краще.
показати весь коментар
18.08.2025 10:12 Відповісти
прокурори і судді бідують, треба урізати пенсії пересічним, все заздалегідь угадується
показати весь коментар
18.08.2025 10:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 