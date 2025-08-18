Формулу для розрахунку пенсії необхідно переглянути, – Гетманцев

Формулу, за якою розраховуються пенсійні виплати при виході людини на пенсію, необхідно переглянути.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Формула для розрахунку пенсії має бути переглянута. Зокрема щоб не було такої несправедливості, коли у людини, яка вийшла на пенсію у 2000 році – пенсія істотно менша за людину, яка вийшла на пенсію у 2010 році. І все тільки тому, що базою для розрахунку є абсолютно неспівставні цифри", – написав Гетманцев.

За словами депутата, Мінсоцполітики уже працює над тим, щоб розробити нову формулу розрахунку пенсій.

"Очікуємо відповідних пропозицій та подальших кроків до реформування пенсійної системи, щоб усунути нарешті несправедливість та забезпечити пристойні пенсії українцям", – додав Гетманцев.

Читайте також: Середня пенсія в Україні збільшилася до $153 на місяць, але зростання не покриває інфляцію, – ПФУ. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, у Мінісоцполітики раніше озвучували плани змінити правила призначення солідарної пенсії та запровадити накопичувальний рівень пенсійної системи.

Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 – це працівники силових органів та правоохоронці.