"Дія.City": З почату року кількість резидентів зросла на 50%. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 серпня 2025 року у реєстрі резидентів "Дія.City" уже перебувало 2 210 компаній, що на 330 компаній більше ніж на початку червня та на 740 більше, ніж було на початку року.

Про це свідчать дані, опубліковані Головою комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

При цьому Гетманцев зауважив, що показник нижчий за очікування, а отже значна частина ІТ-індустрії й далі працює через схеми з ФОПами.

Він також зауважив, що 870 резидентів "Дія.City" обрали податок на виведений капітал (ПнВК), що складає 39,4% резидентів, проте ця частка зменшилася з початку року на 8%.

Також зазначається, що у січні-липні 2025 року чинні на 1 серпня резиденти сплатили 16,3 млрд грн податків (без ЄСВ), з них платники ПнВК – 8,1 млрд грн. Це на 7,5 млрд грн більше, ніж торік (у тому числі +4 млрд грн від платників ПнВК).

Структура надходжень була наступною:

податок на прибуток – 2,3 млрд грн, у т.ч. платники ПнВК – 0,6 млрд грн (+0,5 млрд грн до 2024 року; з них +0,1 млрд грн від ПнВК);

ПДВ – 5,6 млрд грн, у т.ч. платники ПнВК – 3,0 млрд грн (+2,0 млрд грн; з них +1,2 млрд грн від ПнВК);

ПДФО та військовий збір – 8,4 млрд грн, у т.ч. платники ПнВК – 4,5 млрд грн (+5,0 млрд грн; з них +2,7 млрд грн від ПнВК).

Станом на перше серпня відшкодування ПДВ резидентам зросло до 0,8 млрд грн на, з яких 0,5 млрд грн отримали платники ПнВК (+0,6 млрд грн р/р; з них +0,5 млрд грн – ПнВК).

Як повідомлялось, у 2024 році кількість резидентів "Дія.City" зросла у 2,4 раза, за рік на спеціальний податковий режим перейшли 880 компаній.