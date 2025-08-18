БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 090 3

В Україні майже 2 тисячі роботодавців мають борги з виплати зарплат. Хто найбільші боржники?. ІНФОГРАФІКА

В Україні майже 2 тисячі роботодавців із боргами по зарплаті

Станом на початок серпня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 35 471 провадження щодо невиплати зарплати, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року.

Наразі заборгованість перед працівниками мають 1 983 компаній, але дані Реєстру динамічні і після закриття провадження записи видаляються, тож цифри відображають ситуацію саме на момент фіксації, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Найчастіше боргують державні підприємства, серед яких налічується 11 562 провадження (33%), далі акціонерні товариства – 10 308 (29%) та ТОВ – 6 298 (18%).

борг,датабот

Лідером за кількістю справ є "Сумське машинобудівне НВО" – 4 063 відкриті провадження, далі "Карпатнафтохім" – 1 188, а також "Сумське машинобудівне НВО – Інжиніринг" – 1 015.

Близько 7% усіх проваджень припадає на різні "облавтодори" (2 499 справ). Серед великих фінгруп виділяються дві компанії з орбіти Дмитра Фірташа із 336 та 2 провадженнями відповідно.

Читайте також: Нацбанк спрогнозував уповільнення темпів зростання зарплат

В розрізі галузей частіше за всіх затримують зарплату виробники машин і устатковання – 5 681 провадження (16%), будівельні компанії – 2 696 (7,6%) та виробники хімічної продукції – 2 670 (7,5%).

борг,галузь,датабот

Географія боргів теж доволі нерівномірна, де найбільше проваджень відкрито на Сумщині – 6 305, у Києві – 3 784 та на Дніпропетровщині – 2 456.

Раніше повідомлялось, що банки прискорюють темпи кредитування населення і бізнесу: обсяги виданих позик зросли на 16% за рік.

Автор: 

бізнес (1259) борг (1901) Україна (17) зарплата (1164)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну, от що це за маячня?
зе!гніда, клянеться, що економіка росте!
дебілка свириденка, теж клянеться!
гетманцев не дасть збрехати!
показати весь коментар
18.08.2025 18:29 Відповісти
гривня зміцнюється,росте економіка,нічого ти не розумієш .Головне,щоб не здогадались,що курс гривні від допомоги залежить і ніяк не від шапітолію.
показати весь коментар
18.08.2025 19:08 Відповісти
СМНПО ім. Фрунзе - це машинобудівне об'єднання на якому працювало 18 тисяч і яке може виробляти багато чого для оборони. Але воно уже деякий час зовсім зупинене, цій владі воно не потрібне.
показати весь коментар
18.08.2025 19:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 