Свириденко анонсувала збільшення обсягів пільгової іпотеки: цього року видадуть 12 000 кредитів
Кабінет Міністр прогнозує, що у 2025 році за державною програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" буде видано 10-12 тисяч кредитів на придбання житла.
Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, представляючи проєкт програми уряду, передає кореспондент БізнесЦензора.
Вона уточнила, що до кінця року за програмою "єОселя" мають видати близько 5000 кредитів.
"Програма на цей рік – це щонайменше 10 000 іпотек в рамках програми "єОселя", але я сподіваюсь, що 12 000 у нас буде в цьому році. І звичайно, що задача – це дійсно розширювати цю програму на тих, кого держава потребує", – сказала Свириденко.
Як повідомлялося, у першому півріччі 2025 року українці отримали за програмою "єОселя" близько 3,3 тис. кредитів, 60% із яких – на житло в новобудовах.
Загалом державною програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" з жовтня 2022 року скористалися 18 тисяч українців, а загальна сума виданих кредитів перевищила 30 мільярдів гривень.
