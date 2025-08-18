Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на "Укрзалізницю", щоб врятувати компанію, – депутатка

"Укрзалізниця" сьогодні виконує надважливу соціальну місію – забезпечує перевезення людей, утримуючи тарифи на довоєнному рівні попри війну та руйнування інфраструктури.

Але без державної підтримки компанія може не витримати фінансового навантаження, заявила народна депутатка Вікторія Гриб у Telegram.

Вона наголосила, що ситуація критична: обсяги перевезень впали вдвічі, витрати зросли, а прогнозований збиток "Укрзалізниці" у 2025 році становитиме 22 мільярди гривень.

"Коштів на зарплати для 176 тисяч залізничників вистачить лише до осені. Якщо нічого не робити, нас чекає неминуче і різке підвищення вартості квитків", – наголосила Вікторія Гриб.

За її словами, виходом із цієї ситуації могло б стати дофінансування "Укрзалізниці" за рахунок коштів Резервного фонду уряду.

"Незабаром Верховна Рада розглядатиме законопроєкт №13439-3. Він пропонує збільшити Резервний фонд держбюджету на 8 мільярдів гривень. Це дозволить оперативно, за рішенням Уряду, дофінансовувати залізницю: перекрити гострий дефіцит коштів та профінансувати термінове відновлення зруйнованих вузлів, як-от у Синельниковому та Лозовій. Це – наш шанс зберегти стабільну роботу УЗ і доступні ціни для людей", – пояснила депутатка.

Вона нагадала, що джерелом фінансування пропонується зробити частину податку на прибуток підприємств, що зараз зараховується до бюджету столиці.

"Джерело покриття – спрямування до державного бюджету 10% податку на прибуток підприємств, який наразі зараховується до бюджету міста Києва", – зазначила Гриб.

Читайте також: "Укрзалізниця" готова продати або здати в оренду частину вагоноремонтних заводів

Водночас депутатка зауважила, що йдеться не про кошти міста, а про надприбутки банків.

"Бюджет Києва на 2025 рік по цьому податку вже практично виконано (12 млрд із запланованих 17 млрд вже сплачено). Тому перерозподіл частини понадпланових надходжень не несе жодних ризиків для столиці, але є критично важливим для всієї країни", – сказала депутатка.

"Спрямувати ці кошти на підтримку залізниці, від якої залежить економіка та обороноздатність, – це абсолютно логічне і справедливе рішення", – додала вона.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету вже схвалив до розгляду у другому читанні законопроєкт №13439-3 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Серед іншого, документом пропонується збільшити на 25,7 млрд грн Резервний фонд держбюджету, кошти якого розподіляє уряд.