"Арселор" може піти з України через дорогу електроенергію, – гендиректор

На найбільшому в Україні металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг" склалася критична ситуація через високі тарифи на електроенергію.

Про це гендиректор підприємства Мауро Лонгобардо розповів криворізькому телеканалу "Рудана".

За його словами, протягом майже всього першого півріччя ціни на електроенергію в України були найвищими у Європі. А в липні з урахуванням вартості транспортування та розподілу ціна зросла до $150 за мегават.

Через це за перші п’ять місяців 2025 року чистий збиток компанії сягнув близько 3,8 мільярда гривень, зауважив Лонгобардо.

Крім того, з 1 серпня НКРЕКП підвищила прайс-кепи на електроенергію для бізнесу у вечірні години. Зміни передбачають збільшення граничних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку до 15 000 грн за МВт-год, а на балансуючому ринку – до 16 000 грн за МВт-год, що є значним збільшенням у порівнянні з попередніми рівнями.

Таке рішення НКРЕКП змусить "АрселорМіттал Кривий Ріг", яке споживає 250 МВт на годину, додатково витрачати кошти на електроенергію. Прогнозується, що додаткові річні витрати складуть ще до 3 млрд грн у той час, коли компанія працює зі збитками четвертий рік поспіль.

"Ситуація виявилась значно гіршою, ніж прогнозувалось. У квітні ціни на електроенергію виявились на 40-50% вищими за ті, які ми планували на початку року. І тому наші платіжки за електроенергію вимили у нас усі гроші, які ми заклали в бізнес-плані, тож ми не маємо грошей, щоб інвестувати та розрахуватися з підрядниками", – додав Лонгобардо.

Як повідомлялося, з 1 по 10 серпня Україна сім днів (2-4, 6, 8-10 серпня) мала найвищий середньодобовий індекс електроенергії базового навантаження (BASE) на ринку "на добу наперед" серед 26 європейських країн, інколи поступаючись лише Італії, свідчать дані європейської мережі операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E.

У липні індекс BASE в Україні становив у середньому 5 184,24 грн за МВтгод, що на 11,1% більше, ніж у червні, – третій місяць зростання поспіль. За підсумками 2024 року Україна була третьою в Європі за середнім індексом BASE на РДН (4 522,87 грн/МВтгод).