Податки з надприбутків банків мають врятувати "Укрзалізницю", потрібне рішення Верховної Ради, – УІМ

"Укрзалізниця" наразі виконує роль каркасу держави: забезпечує перевезення людей, логістику військових і вантажів. При цьому компанія утримує тарифи на соціально чутливі послуги, востаннє їх переглядали ще у 2021 році.

Про це заявив виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін, передає УНІАН.

"Пасажирські перевезення залишаються в Україні соціальними за своєю суттю. Їхня реальна собівартість і близько не покривається вартістю квитків", – пояснив керівник УІМ.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення збитки "Укрзалізниці" від воєнних дій перевищили $4 млрд.

"У довоєнні часи в Україні був лише один бізнес, який коштував понад $4 млрд. А тут збитки лише однієї держкомпанії понад 4,3 млрд", – наголосив експерт.

За словами Амеліна, водночас витрати компанії різко зросли: промислова інфляція з 2022 року становить 176%, дизельне паливо подорожчало на 57%, ринкові зарплати – на 65%. Але зарплати залізничників із квітня 2024 року не переглядалися.

"Резерви давно скінчилися. Виникли серйозні складнощі навіть із обслуговуванням зовнішнього боргу. І якщо сьогодні не ухвалити рішення, які дадуть компанії ресурси для відновлення та підтримки ліквідності, як аналітик, я вважаю, що ризики зупинки стають дуже високі", – застеріг Амелін.

Експерт зауважив, що джерелом фінансування для підтримки "Укрзалізниці" можуть стати надприбутки банків, які акумулюються у столиці.

"За січень-липень 2025 року у Києві зібрано податку на прибуток підприємств – 16,7 млрд грн, що становить 97% річного плану. Відповідно, те, що збиратиметься у серпні – грудні, буде перевиконанням понад план і не впливає на життєдіяльність столиці", – пояснив керівник УІМ.

"Незважаючи на критичність ситуації, рішення є. У вівторок у ВР розглядатиметься законопроєкт №13439-3 про внесення змін до держбюджету-2025. Йдеться про додатковий ресурс для Резервного фонду, зокрема на фінансування залізничного транспорту – АТ "Укрзалізниця", – додав Амелін.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету вже схвалив до розгляду у другому читанні законопроєкт №13439-3 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік". Серед іншого, законопроєкт передбачає збільшення Резервного фонду держбюджету на 8 млрд грн у резерв для фінансування залізниці.