Податки з надприбутків банків мають врятувати "Укрзалізницю", потрібне рішення Верховної Ради, – УІМ
"Укрзалізниця" наразі виконує роль каркасу держави: забезпечує перевезення людей, логістику військових і вантажів. При цьому компанія утримує тарифи на соціально чутливі послуги, востаннє їх переглядали ще у 2021 році.
Про це заявив виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін, передає УНІАН.
"Пасажирські перевезення залишаються в Україні соціальними за своєю суттю. Їхня реальна собівартість і близько не покривається вартістю квитків", – пояснив керівник УІМ.
Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення збитки "Укрзалізниці" від воєнних дій перевищили $4 млрд.
"У довоєнні часи в Україні був лише один бізнес, який коштував понад $4 млрд. А тут збитки лише однієї держкомпанії понад 4,3 млрд", – наголосив експерт.
За словами Амеліна, водночас витрати компанії різко зросли: промислова інфляція з 2022 року становить 176%, дизельне паливо подорожчало на 57%, ринкові зарплати – на 65%. Але зарплати залізничників із квітня 2024 року не переглядалися.
"Резерви давно скінчилися. Виникли серйозні складнощі навіть із обслуговуванням зовнішнього боргу. І якщо сьогодні не ухвалити рішення, які дадуть компанії ресурси для відновлення та підтримки ліквідності, як аналітик, я вважаю, що ризики зупинки стають дуже високі", – застеріг Амелін.
Експерт зауважив, що джерелом фінансування для підтримки "Укрзалізниці" можуть стати надприбутки банків, які акумулюються у столиці.
"За січень-липень 2025 року у Києві зібрано податку на прибуток підприємств – 16,7 млрд грн, що становить 97% річного плану. Відповідно, те, що збиратиметься у серпні – грудні, буде перевиконанням понад план і не впливає на життєдіяльність столиці", – пояснив керівник УІМ.
"Незважаючи на критичність ситуації, рішення є. У вівторок у ВР розглядатиметься законопроєкт №13439-3 про внесення змін до держбюджету-2025. Йдеться про додатковий ресурс для Резервного фонду, зокрема на фінансування залізничного транспорту – АТ "Укрзалізниця", – додав Амелін.
Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань бюджету вже схвалив до розгляду у другому читанні законопроєкт №13439-3 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік". Серед іншого, законопроєкт передбачає збільшення Резервного фонду держбюджету на 8 млрд грн у резерв для фінансування залізниці.
Огляд від ШІ
Зарплата начальника Укрзалізниці може значно коливатися. За різними даними, вона може становити від 625 тисяч гривень до 9 мільйонів гривень на місяць. Наприклад, у 2021 році голова правління Володимир Жмак заявляв про зарплату в 625 тисяч гривень, а у 2023 році були повідомлення про можливе підвищення зарплати до 9 мільйонів, https://www.tiktok.com/@nezalejnifromua/video/7304989867681877253 повідомляє TikTok. "
За останні 20 років які минули з смерті Кирпи, змінилось десятки керівників. Всі були політичними призначенцями - "менагерами" і нічого не розуміли в роботі Укрзалізниці. Її просто розкрадали і розтягували по кишеням всі кому це дозволяла держава. Я взагалі то прихильник бюрократії по Веберу - відбір кращих професіоналів і призначення їх за результатами їх видатної успішності на вищі посади. Але у нас клептократія і призначають людей які не мають професійної освіти та досвіду роботи. У нас всі прагнуть призначення на посади, а не створювати приватний бізнес. Навіщо роками важко працювати створюючи бізнес якщо можна прийти на посаду в державній структурі з голою дупою і ... вилетіти власним літаком на Маямі? Ну от що в Укрзалізниці робили Найем, серЛещ і Лана Зєркаль? Ну ось! Маємо передбачуваний і наглядний результат відсутності карєрного росту відповідно від освіти, досвіду і результатів роботи по спеціальності. І так в Україні всюди. Виникає просте запитання - чому така розтрахана держава (недодержава) взагалі існує. Відповідь парадоксальна. Завдяки корупції та тіньовій економіці. У нас в тіні працюють цілі галузі. Та ще й платять хабарі за те що їх успішне функціонування не помічають. Всі уникають оподаткування і всі формально вважаються злочинцями. Це взаємна кругова порука - ми даємо красти вам, а ви даєте красти нам.