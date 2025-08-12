Держава має підтримати "Укрзалізницю" коштами з держбюджету, це питання обороноздатності, – НІЕД

Під час війни бізнес має генерувати прибуток для держави, а не покривати збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень. Функцію перекриття цих збитків має взяти на себе держава, адже від стану державної залізничної компанії значною мірою залежить обороноздатність.

Про це заявив головний консультант Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, передає УНІАН.

"Компенсація за пасажирські перевезення має бути покладена на державу. Тому що якщо бізнес ще буде опікуватися порятунком державного монополіста, яким є "Укрзалізниця", це буде дуже сильно бити по власне бізнесу, і нам буде важко підтримувати здатність бізнесу генерувати прибутки під час війни, адже гроші будуть іти в тому числі на покриття збитків "Укрзалізниці". А це абсолютно невірний крок", – зауважив експерт.

Він висловив переконання, що питання функціонування головної транспортної артерії країни має вирішувати держава, адже від цього залежить, у тому числі, і обороноздатність.

"Маємо шукати ресурси в державному бюджету на те, щоб функціонувала залізниця, яка необхідна для комунікації, і в тому числі для перевезення військових і військових вантажів, що є складовою системи відбиття російської агресії. Якщо не буде функціонувати залізниця, обороноздатність держави впаде", – наголосив Іван Ус.

Читайте також: Голова "Укрзалізниці" заявив про падіння вантажних перевезень на 12%

Зокрема, у 2024 році "Укрзалізниця" отримала 20,39 млрд грн операційного прибутку від вантажних перевезень. Більша частина цих коштів була спрямована на покриття збитків від пасажирських перевезень у межах механізму крос-субсидування.

Бізнес-спільнота неодноразово критикувала цю практику як економічно необґрунтовану та таку, що суперечить європейському законодавству. Зокрема, Європейська бізнес асоціація звернулися до уряду з проханням врахувати компенсації "Укрзалізниці" у проєкті державного бюджету на 2026 рік.