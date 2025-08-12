БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Держава має підтримати "Укрзалізницю" коштами з держбюджету, це питання обороноздатності, – НІЕД

Держава має передбачити в держбюджеті кошти для функціонування

Під час війни бізнес має генерувати прибуток для держави, а не покривати збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень. Функцію перекриття цих збитків має взяти на себе держава, адже від стану державної залізничної компанії значною мірою залежить обороноздатність.

Про це заявив головний консультант Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, передає УНІАН.

"Компенсація за пасажирські перевезення має бути покладена на державу. Тому що якщо бізнес ще буде опікуватися порятунком державного монополіста, яким є "Укрзалізниця", це буде дуже сильно бити по власне бізнесу, і нам буде важко підтримувати здатність бізнесу генерувати прибутки під час війни, адже гроші будуть іти в тому числі на покриття збитків "Укрзалізниці". А це абсолютно невірний крок", – зауважив експерт.

Він висловив переконання, що питання функціонування головної транспортної артерії країни має вирішувати держава, адже від цього залежить, у тому числі, і обороноздатність.

"Маємо шукати ресурси в державному бюджету на те, щоб функціонувала залізниця, яка необхідна для комунікації, і в тому числі для перевезення військових і військових вантажів, що є складовою системи відбиття російської агресії. Якщо не буде функціонувати залізниця, обороноздатність держави впаде", – наголосив Іван Ус.

Читайте також: Голова "Укрзалізниці" заявив про падіння вантажних перевезень на 12%

Зокрема, у 2024 році "Укрзалізниця" отримала 20,39 млрд грн операційного прибутку від вантажних перевезень. Більша частина цих коштів була спрямована на покриття збитків від пасажирських перевезень у межах механізму крос-субсидування.

Бізнес-спільнота неодноразово критикувала цю практику як економічно необґрунтовану та таку, що суперечить європейському законодавству. Зокрема, Європейська бізнес асоціація звернулися до уряду з проханням врахувати компенсації "Укрзалізниці" у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

держбюджет (1637) залізниця (862) Укрзалізниця (4877) Новини компаній (3552) пасажиропотік (550)


ну, нарешті!!!
слався слався свириденко!
донбас кормить україну.
укрзалізниця возить україну?
12.08.2025 14:43 Відповісти
Підтримайте підорів з наглядової ради, які отримують мільйони гривень ні за хер собачий
12.08.2025 14:51 Відповісти
Під@ри під@рів завжди підтримають.можеш навіть не сумніватися..а ці смартградові під@ри беззуперечно...
12.08.2025 14:57 Відповісти
Хай оприлюднять кількість департаментів.
12.08.2025 15:06 Відповісти
Підтримати захмарні зарплати чиновників?
12.08.2025 15:10 Відповісти
"Ми все розікрали! Дайте ще грошей!"
12.08.2025 15:32 Відповісти
Спитайте в Deutsche Bahn AG як вони мають лярди прибутку при тому що перевезення вантажів залізницею в Німеччині всього 19%, решта автотранспортом.
12.08.2025 15:43 Відповісти
Ще одна "чорна діра"
12.08.2025 15:52 Відповісти
Там пропагандон лєщенко сидить воно сидить і мародерить , уберіть гопників і коштів хватить
12.08.2025 15:59 Відповісти

