"Укрзалізниця" має терміново вирішити проблему зі збитками від пасажирських перевезень на 18 мільярдів, – ФРТУ

За підсумками 2024 року "Укрзалізниця" отримала понад 20 мільярдів гривень прибутку від вантажних перевезень, водночас збитки від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн.

Про це повідомив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, передає галузевий портал ЦТС.

"Ідея "Укрзалізниці" підвищити вантажні тарифи у 2025 році, щоб зробити прибутковий сегмент ще більш прибутковим, і за рахунок цього "залити" зростаючі мільярдні збитки від пасажирського напрямку, є абсурдною. Це глибоко хибний і шкідливий підхід, який лише поглибить кризу в реальному секторі економіки – особливо з огляду на те, що виробничі підприємства вже масово зупиняються", – наголосив голова ФРТУ.

На його думку, перш ніж піднімати питання про підвищення тарифів, "Укрзалізниця" має вирішити проблему хронічної збитковості пасажирських перевезень.

"Держава повинна чітко визначити: або вона дійсно гарантує соціальні перевезення і компенсує їх з бюджету, або "Укрзалізниця" приводить їх до беззбиткового рівня. Перекладання цього тягаря на плечі вантажовідправників є несправедливим і економічно руйнівним, а також суперечить практиці країн ЄС. Крім того, ще 16 млрд грн збитків УЗ формуються через утримання малодіяльної інфраструктури", – додав Гусак.

Голова ФРТУ закликав ухвалити системне рішення у цьому питанні: має бути або справедлива доплата за її використання, з чітким принципом "хто користується – той і платить", або радикальна оптимізація витрат на її утримання.

"Зараз "Укрзалізниця" тримає на балансі значну частину інфраструктури, яка не генерує доходів, але вартість її використання із "золотими" відправками по 1-2 вагони та щорічного обслуговування розмазується по всіх тарифах. Це неефективно. Тарифи мають залежати від технології перевезення та відображати реальні витрати на перевезення, а не бути середньозваженими значеннями, які фінансують чужу неефективність та інфраструктуру, яка не використовується", – пояснив голова Федерації.

Експерт також висловив думку, що підвищення або індексація вантажних тарифів, про яке говорять останній час представники "Укрзалізниці", може стати лише тимчасовим рішенням та шкодитиме економіці.

"Збільшення вантажних тарифів лише відкладатиме вирішення системних проблем та продовжить знищення конкурентоспроможності "Укрзалізниці" та ключових експортерів України, а також матиме негативні наслідки для державного бюджету", – додав гендиректор Федерації роботодавців транспорту України.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.

Натомість експерти залізничного ринку закликали "Укрзалізницю" оптимізувати надлишкову інфраструктуру, яка наразі продукує величезні збитки, та перейти до системи тарифоутворення, яка передбачає сплату тільки за наданий обсяг послуг. Зараз, як відомо, УЗ включає до вантажного тарифу весь обсяг збитків, які має.