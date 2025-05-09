Втрата робочих місць і падіння ВВП: Видобувні підприємства попередили про наслідки від підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 37% необґрунтоване, а його наслідки будуть критичними – Україна втратить робочі місця, ВВП та дороги.

Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак, передає галузевий портал GMK Center.

За її словами, керівництву "Укрзалізниці" потрібно припинити практику покриття власної неефективності за рахунок безкінечного підвищення тарифів і зосередитися на реальних реформах та оптимізації операційної діяльності.

Вона нагадала, що від початку війни "Укрзалізниця" рекордно підвищувала тарифи на вантажі, через це вартість перевезень для добувної галузі зросла до +140%. Нова індексація на 37% призведе до подальшого непропорційного зростання загальних логістичних витрат добувних підприємств, а відповідно – до здорожчання як руди, так і вугілля.

"Подальша індексація тарифів призведе до додаткового фінансового навантаження на підприємства галузі, що може погіршити їх конкурентоспроможність та ускладнити відновлення виробництва. Через зростання собівартості та зниження рентабельності експортних поставок, багато добувних підприємств можуть опинитися на межі виживання та бути змушені скорочувати обсяги виробництва, а в окремих випадках – навіть зупиняти діяльність", – попередила голова НАДПУ. "Це призведе до зменшення валютних надходжень до країни, падіння ВВП та зростання безробіття в регіонах, де розташовані наші підприємства. За нашими прогнозами, потенційне скорочення експорту продукції ГМК може сягнути 10-15% у середньостроковій перспективі в разі збереження такої тарифної політики", – додала Оринчак.

Ще одним негативним наслідком буде перехід вантажів на альтернативні види транспорту, та руйнування доріг: за словами експертки, збільшення обсягів автоперевезень руди та вугілля може скласти 20-30%, що матиме катастрофічні наслідки для стану дорожньої мережі.

"Таке підвищення вплине і на суміжні галузі, і матиме негативний мультиплікативний ефект на суміжні сектори економіки, такі як енергетика, машинобудування, логістика (автомобільна, портова) та ін. За нашими оцінками, загальні втрати для економіки України можуть бути значно більшими за прямі втрати добувної галузі та сягати десятків мільярдів гривень. Тому Національна асоціація добувної промисловості України наполягає на терміновому перегляді тарифної політики "Укрзалізниці" та впровадженні прозорого і економічно обґрунтованого механізму формування тарифів, який би враховував інтереси як перевізника, так і вантажовласників, та сприяв сталому розвитку української економіки", – додала Оринчак.

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Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод "АрселорМіттал Кривий Ріг" попередив про ризик закриття заводу. Також бізнес попередив про підвищення цін на товари та послуги.

Своєю чергою у Всеукраїнському конгресі фермерів заявили, що через таке підвищення тарифів малі та середні фермерські господарства будуть відмовлятися від землі, тому що вирощування культур стане нерентабельним. Через це Україну може очікувати здорожчання харчів, зменшення кількості робочих місць та поступове вимирання сіл, які досі тримаються на маленьких фермерських господарствах.