Зміна "прайс-кепів" на ринку електроенергії відкриє шлях до їх повного скасування, – ексміністр Плачков

Зміна "прайс-кепів" (граничних цін) на ринку електроенергії була необхідним кроком, адже розширення їхніх діапазонів є правильним рішенням.

Про це голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, ексміністр енергетики (у 1999-2000, 2005-2006 роках) Іван Плачков заявив в ефірі подкасту журналу "Енергобізнес".

"На сьогоднішній день, прайс-кепи потрібні і абсолютно правильно, що їх розширюють", – наголосив Плачков.

Він пояснив, що перегляд граничних цін дозволяє відстежувати поведінку ринку та поступово готуватися до їхнього скасування.

"Ми розширюємо ці діапазони і ніби вивчаємо ситуацію, вивчаємо можливість, як би відмовитися від них. Якщо ми розширюємо нижній поріг прайс-кепів і верхній, а ціни коливаються і вони не досягають от цих кордонів, то через якийсь період ми можемо їх скасувати і абсолютно спокійно працювати", – сказав Плачков.

За його словами, перегляд прайс-кепів розглядається не як постійне обмеження, а як інструмент контролю за ринком. Якщо ціни залишатимуться стабільними навіть у ширших межах, система зможе перейти до повноцінної роботи без жодних регуляторних бар’єрів.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також заявив, що підвищення граничних цін на електроенергію, яке нещодавно ухвалила НКРЕКП, дало позитивний ефект для енергосистеми, оскільки дозволило уникнути відключень та залучити необхідний імпорт у години пікового споживання електрики.

Як повідомлялося, раніше НКРЕКП підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.