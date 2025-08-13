БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відновлення енергосистеми
Банки профінансували проєкти з відновлення майже 1 ГВт генерації електроенергії, – НБУ

У межах меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої атаками РФ, банки уже профінансували проєкти бізнесу з відновлення електрогенерації сумарною потужністю 993 МВт.

Про це повідомляє пресслужба НБУ за результатами опитування банків.

Крім того, за період дії меморандуму, з 1 червня 2024 року по 1 серпня 2025 року, додатково було профінансовано проекти зберігання енергії та теплогенерації ще на 389 МВт.

Загалом за цей період у 21 області профінансовано проєкти на суму 26,2 млрд грн, зокрема банки надали:

  • 1 998 кредитів для бізнесу на 24,7 млрд грн;
  • 9 645 кредитів населенню на 1,4 млрд грн.

Станом на 1 серпня валовий портфель "енергетичних" кредитів становить:

  • 16,6 млрд грн для юросіб;
  • 1,2 млрд грн для фізосіб.

У Нацбанку нагадали, що енергетика визначена пріоритетною у Стратегії розвитку кредитування. Для підтримки галузі НБУ переглянув підходи до оцінки кредитних ризиків та підвищив коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під заставу, що в результаті спростило залучення фінансування для таких проєктів.

