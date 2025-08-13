Банки профінансували проєкти з відновлення майже 1 ГВт генерації електроенергії, – НБУ
У межах меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої атаками РФ, банки уже профінансували проєкти бізнесу з відновлення електрогенерації сумарною потужністю 993 МВт.
Про це повідомляє пресслужба НБУ за результатами опитування банків.
Крім того, за період дії меморандуму, з 1 червня 2024 року по 1 серпня 2025 року, додатково було профінансовано проекти зберігання енергії та теплогенерації ще на 389 МВт.
Загалом за цей період у 21 області профінансовано проєкти на суму 26,2 млрд грн, зокрема банки надали:
- 1 998 кредитів для бізнесу на 24,7 млрд грн;
- 9 645 кредитів населенню на 1,4 млрд грн.
Станом на 1 серпня валовий портфель "енергетичних" кредитів становить:
- 16,6 млрд грн для юросіб;
- 1,2 млрд грн для фізосіб.
У Нацбанку нагадали, що енергетика визначена пріоритетною у Стратегії розвитку кредитування. Для підтримки галузі НБУ переглянув підходи до оцінки кредитних ризиків та підвищив коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під заставу, що в результаті спростило залучення фінансування для таких проєктів.
Раніше повідомлялось, що українці отримали з-за кордону майже $1,8 мільярда карткових переказів за пів року, – НБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль