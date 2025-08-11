Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні знову найвищі у Європі, – ENTSO-E. ІНФОГРАФІКА

З 1 по 10 серпня Україна сім днів (2-4, 6, 8-10 серпня) мала найвищий середньодобовий індекс електроенергії базового навантаження (BASE) на ринку "на добу наперед" серед 26 європейських країн, інколи поступаючись лише Італії.

Про це свідчать дані європейської мережі операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Станом на 10 серпня індекс BASE в Україні становив 5 337,84 грн за МВтгод і був найвищим у Європі, тоді як найнижчий було зафіксовано у Швеції (338,04 грн/МВтгод). Для порівняння, 1 серпня максимум був в Італії (5 549,93 грн/МВтгод), мінімум – у Фінляндії (869,21 грн/МВтгод).

Аналізуючи часовий проміжок з 27 липня по 10 серпня, Україна лідирувала за цим показником у Європі 11 разів (зокрема ще 27-30 липня).

У липні індекс BASE в Україні становив у середньому 5 184,24 грн за МВтгод, що на 11,1% більше, ніж у червні, – третій місяць зростання поспіль. За підсумками 2024 року Україна була третьою в Європі за середнім індексом BASE на РДН (4 522,87 грн/МВтгод).

Як повідомлялось раніше, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00.

Згідно із ним, з 17:00 до 23:00 нові прайс-кепи становитимуть:

15 000 грн за МВт-год – на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), зараз вони становлять 9 000 грн за МВт-год;

16 000 грн за МВт-год – на балансуючому ринку (зараз – 10 000 грн за МВт-год).

Також Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав масштабне дослідження цін на ринку електроенергії, які склались протягом травня - середини червня 2025 року.



