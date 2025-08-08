АМКУ вирішив перевірити, чому ціни на електроенергію в Україні перевищили європейські

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав масштабне дослідження цін на ринку електроенергії, які склались протягом травня - середини червня 2025 року.

Про це голова АМКУ Павло Кириленко повідомив в інтерв'ю галузевому виданню ExPro.

Він розповів, що за результатом аналізу інформації з відкритих джерел АМКУ встановив, що протягом вказаного періоду щоденні індекси на "ринку на добу наперед" (РДН) в торговій зоні об'єднаної енергосистеми України перевищували індекси РДН в відповідних країнах ЄС більшість днів.

"При цьому, протягом великої кількості годин, незважаючи на значний профіцит пропозиції над попитом на РДН, ціни, які були сформовані, дорівнювали або майже дорівнювали рівню максимальних граничних цін", – сказав Кириленко.

За його словами, АМКУ ще не проводив таке масштабне дослідження цих сегментів ринку електроенергії.

"Тому лише за його результатом можливо буде сказати, чи є ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях учасників ринку", – зазначив голова АМКУ.

Кириленко додав, що наразі Комітет здійснює збір інформації.

"Тому на сьогодні немає можливості прокоментувати, чи дійсно там є ознаки порушення", – сказав голова АМКУ.

Як повідомлялося, раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про дві підозри у незаконному збагаченні та недекларуванні майна.

Приводом для розслідування стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода". Зоккрема, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

НАБУ та САП просили суд взяти голову АМКУ Кириленка під варту із можливістю внесення застави в розмірі понад 120 мільйонів гривень. Але на засіданні 28 серпня слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько відмовив у задоволенні цього клопотання та призначив інший запобіжний захід – заставу у розмірі 30 мільйонів гривень без взяття під варту. Заставу внесли в той же день, а у грудні минулого року ВАКС частково задовольнив адвокатів Кириленка та зняв з підозрюваного електронний браслет. У серпні цього року суд не зміг вчасно продовжити дію запобіжного заходу проти Кириленка.