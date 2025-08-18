Власники 100 тисяч квартир у Києві взагалі не платять за тепло і гарячу воду, – "Київтеплоенерго"

Загальний борг населення Києва за опалення та гаряче водопостачання становить близько 6,5 мільярда гривень.

Загалом у столиці налічується понад 100 тисяч квартир, мешканці або власники яких не здійснили жодної оплати за опалення протягом минулого опалювального сезону, повідомляє пресслужба комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін розповів, що з часу завершення попереднього опалювального сезону борг киян зменшився лише на 7%, наразі кияни заборгували 3,7 млрд грн – за опалення та 2,8 млрд грн – за гаряче водопостачання.

"Близько 150 тис. клієнтів "Київтеплоенерго" є системними боржниками, які свідомо ігнорують платіжки й вимогу закону щодо оплати послуг. Більш ніж півроку ці клієнти не зробили жодного платежу за опалення і не звернулись за консультацією чи допомогою. Ще 106 тис. клієнтів – жодного разу не платили за тепло з жовтня минулого року", – уточнив фахівець.

За його словами, боржниками часто є власники елітної нерухомості або кількох помешкань у центральних районах Києва.

"Так, власник квартири на бульварі Лесі Українки, 7-а (180 кв. м) вже 7 років не здійснює жодної оплати за тепло. А на Золотоустівській, 50 (164 кв. м) – понад 5 років", – навів приклади Лопатін.

Він попередив, що у таких випадках "Київтеплоенерго" вимушене використовувати всі доступні методи діалогу з клієнтами, а також вдаватись до штрафних санкцій та передавати справу до суду.

Читайте також: "Київтеплоенерго" отримає кредит на 50 мільйонів євро від ЄБРР

Загалом "Київтеплоенерго" подало понад 11 тис. позовів до суду на боржників через системну несплату й накопичення рекордних боргів за опалення та гарячу воду. Якщо ж боржник не виконуватиме рішення суду про сплату боргу, виконавча служба може арештувати майно та стягнути борг у примусовому порядку.

Як повідомлялося, за оцінками "Київтеплоенерго", преальна собівартість централізованого опалення у Києві на 45-50% вища, ніж сплачують кияни за встановленим тарифом.