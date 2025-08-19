Найбільший НПЗ на півдні Росії втретє за тиждень атакували дрони

У ніч на 19 серпня Волгоградська область РФ зазнала масованої атаки БпЛА.

За словами губернатора Андрія Бочарова, через падіння уламків сталося займання даху корпусу міської лікарні №16 та на території нафтопереробного заводу, повідомляє The Moscow Times.

Міноборони РФ заявило про збиття 13 дронів, а місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів.

Як повідомлялося, нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – шостий за встановленою потужністю у Росії і другий найбільший НПЗ групи "ЛукОйл". За даними Reuters, завод призупинив роботу щонайменше до середини вересня через руйнування обладнання після попередніх ударів українських дронів.

Зокрема, внаслідок атаки українських дронів 13 серпня Волгоградський НПЗ вимушено зупинив роботу установки перегонки сирої нафти АВТ-5 потужністю 9,1 тис. тонн на добу.

Наступна атака дронів 14 серпня пошкодила дві інші установки перегонки сирої нафти на Волгоградському НПЗ – АВТ-1 потужністю 18,59 тис. тонн на добу та АВТ-6 потужністю 14,57 тис. тонн на добу, додали джерела.

У 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,7 мільйона метричних тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.

Загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

2 серпня – Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ;

7 серпня – Афіпський НПЗ (Краснодарський край);

10 серпня – "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" (Респ. Комі) та Саратовський НПЗ;

13 серпня – НПЗ у Слав’янську-на-Кубані;

14 серпня – НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді;

15 серпня – Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Російська влада приховує наслідки ударів. За даними Reuters, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти.

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів, а згодом – і НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка", що є одним із найбільших виробників пального в Південному федеральному окрузі Росії, повідомляло агентство Bloomberg.

Внаслідок цього оптові ціни на бензин у РФ рекордно зросли, а в окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками.