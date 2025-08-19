БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
580 2

Найбільший НПЗ на півдні Росії втретє за тиждень атакували дрони

нпз

У ніч на 19 серпня Волгоградська область РФ зазнала масованої атаки БпЛА.

За словами губернатора Андрія Бочарова, через падіння уламків сталося займання даху корпусу міської лікарні №16 та на території нафтопереробного заводу, повідомляє The Moscow Times.

Міноборони РФ заявило про збиття 13 дронів, а місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів.

Як повідомлялося, нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – шостий за встановленою потужністю у Росії і другий найбільший НПЗ групи "ЛукОйл". За даними Reuters, завод призупинив роботу щонайменше до середини вересня через руйнування обладнання після попередніх ударів українських дронів. 

Зокрема, внаслідок атаки українських дронів 13 серпня Волгоградський НПЗ вимушено зупинив роботу установки перегонки сирої нафти АВТ-5 потужністю 9,1 тис. тонн на добу.

Наступна атака дронів 14 серпня пошкодила дві інші установки перегонки сирої нафти на Волгоградському НПЗ – АВТ-1 потужністю 18,59 тис. тонн на добу та АВТ-6 потужністю 14,57 тис. тонн на добу, додали джерела.

У 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,7 мільйона метричних тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.

Читайте також: Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Ціни на бензин у Росії продовжують бити рекорди

Загалом від початку серпня українські дрони атакували цілу низку російських НПЗ:

Російська влада приховує наслідки ударів. За даними Reuters, внаслідок ударів українських безпілотників в ніч на 2 серпня, найбільший НПЗ "Роснєфті" – Рязанський нафтопереробний завод – вимушено зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Ще один великий НПЗ "Роснєфті" – Новокуйбишевський – взагалі призупинив переробку нафти.

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" припинив прийом нафти для переробки після ударів українських дронів, а згодом – і НПЗ "ЛукОйл-Волгограднефтепереработка", що є одним із найбільших виробників пального в Південному федеральному окрузі Росії, повідомляло агентство Bloomberg.

Внаслідок цього оптові ціни на бензин у РФ рекордно зросли, а в окупованому Криму та у низці інших регіонів Росії бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками.

Автор: 

НПЗ (399) пожежа (201) росія (14915) атака (10) дрони (433)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну це вже хєр там до середини вересня. Хай хундери з Рейтерс не фантазують.
показати весь коментар
19.08.2025 11:02 Відповісти
Кацапня на росії, до речі скавчить, що "бензін сільно падаражал" (до 90 фублей за літр). Пов'язують це с сезонним зростанням, баригами-губернаторами, або зажравшимся власником заправки, і жодна істота не здатна підняти свої зеньки догори, побачити дим від свого палаючого НПЗ і пов'язати ці факти з подорожчанням бензину. Вони дійсно, неймовірно тупі.
показати весь коментар
19.08.2025 15:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 