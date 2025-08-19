Українські банки заробили 78 мільярдів прибутку за пів року, але це менше, ніж торік, – НБУ

За перше півріччя 2025 року платоспроможні банки отримали 78 мільярдів гривень чистого прибутку, що на 1,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, за підсумками другого кварталу прибуток банків становив 38,6 млрд грн, що на 2,1% менше, ніж у попередньому кварталі, та на 1,1%, ніж рік тому, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ) із посиланням на оновлений "Огляд банківського сектору".

При цьому, 47% прибутків українських банків у другому кварталі сформував "Приватбанк", зазначають в НБУ.

У Нацбанку зауважують, що що ключову підтримку прибутковості галузі забезпечила активізація кредитної діяльності банків. Так, чиста процентна маржа з початку року піднялася до 7,5%, а чистий процентний дохід зріс на 14,2% у річному вимірі (р/р).

Комісійні доходи банків у першому півріччі зросли на 10,9% р/р завдяки платіжним операціям, також дещо посилився позитивний результат від переоцінки ОВДП.

Водночас витрати банків зростали швидше за доходи, співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) погіршилося до 40,1% проти 36,5% рік тому.

Читайте також: Банки різко підвищили вартість кредитів для бізнесу, але ставки за депозитами залишились без змін, – НБУ

"Отриманий прибуток підтримує капітал банків, даючи змогу надалі виконувати регуляторні вимоги в межах інтеграції з ЄС. На початок липня сектор успішно виконав норматив регулятивного капіталу на рівні 10%, лише один малий банк порушив норматив достатності капіталу", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, платоспроможні банки в Україні за перший квартал цього року отримали 40 млрд грн чистого прибутку, 65,7% якого сформували державні банки.

Нагадаємо, в 2024 році банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку після нарахування 96 млрд грн податку на прибуток за ставкою 50%.