В Україні з’явився публічний реєстр міжобласних автобусних маршрутів

Державна служба безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") відкрила доступ до Реєстру автобусних маршрутів.

Це стало можливим після модернізації електронного реєстру та створення автоматизованого модуля "Реєстр міжобласних автобусних маршрутів загального користування", повідомляє пресслужба відомства.

Цей модуль міститиме інформацію про назви автобусних маршрутів загального користування, які сполучають різні населені пункти України, номери автобусних маршрутів (рейсів), розклади руху, а також автомобільних перевізників, що надають послуги з перевезень пасажирів на таких маршрутах.

"Відтепер інформація про мережу міжобласних автобусних маршрутів стане загальнодоступною, в тому числі у візуальному вигляді, що дозволить зробити роботу ринку більш прозорою, безпечною та ефективною", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, впровадження модуля "Реєстр міжобласних маршрутів загального користування" дозволить:

перевізнику – отримати інформацію щодо міжобласних маршрутів загального користування в тому числі щодо тих, які не обслуговуються;

пасажирам – швидко знайти потрібний міжобласний автобусний маршрут за допомогою фільтру;

державі – здійснити аналіз мережі маршрутів, їх ефективність та якість.

Як повідомлялося, у березні Кабінет Міністрів ухвалив перехід до цифровізації процедури конкурсів на внутрішні автобусні маршрути, яка буде проходити через онлайн-кабінет перевізника.