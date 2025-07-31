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В Україні з’явиться державний додаток для купівлі квитків на міжнародні автобуси. Навіщо він потрібен?

В Україні з’явиться державний додаток для купівлі квитків на автобуси

Міністерство розвитку громад та територій запустить державний мобільний додаток для придбання квитків на міжнародні автобусні рейси.

Про це заступник міністра Сергій Деркач розповів в інтерв'ю українській редакції Forbes.

За його словами, застосунок буде схожим на мобільний додаток від "Укрзалізниці" та дозволятиме придбати квитки тільки на рейси легальних перевізників. Очікується, що він запрацює у тестовому режимі вже восени.

Деркач пояснив потребу запускати державний мобільний додаток неможливістю регулювати цей ринок іншими способами. Зокрема, міністерство уклало низку партнерств із кількома платформами із продажу квитків, але вони не перевіряють перевізників, поскаржився посадовець.

"Ніхто не може змусити їх перевіряти перевізників. Це призводить до продажу квитків на нелегальні маршрути", – сказав заступник міністра.

Він додав, що мобільний додаток від уряду працюватиме на основі даних порталу autobus.gov.ua, де вже можна перевірити легальність перевізника.

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Деркач пообіцяв, що до кінця року портал оновлять, додавши можливість перевізнику управляти своїми маршрутами і продавати квитки, а пасажиру – купувати квитки на виключно легальні рейси.

Він уточнив, що у тестовому режимі мобільний додаток запрацює вже восени, а повноцінно – з 2026 року. Його розробку підтримають міжнародні партнери, зазначив посадовець.

"Він стане єдиним офіційним ресурсом для міжнародних перевезень в Україні. Це буде щось на кшталт мобільного додатку "Укрзалізниці", але для автобусів", – повідомив Деркач.

Як повідомлялося, уряд також планує запустити проєкт "Дія.Картка" для державних виплат громадянам.

Автор: 

квитки (335) додаток (303) автобус (261) Міністерство розвитку громад і територій (68)


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недавно я писав, що скоро квиток на автобус без Дії не купиш
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31.07.2025 10:11 Відповісти
Лучше бы они качество автобусов проверяли и уровень сервиса.
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31.07.2025 10:13 Відповісти
Незабаром купівля квитків на автобуси тільки через "Дію", як в "Укрзалізниці"?
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31.07.2025 10:15 Відповісти
Отличная работа,все должно быть под контролем квартального уряду,на очереди додаток на походы в клозеты,каждое испражнение каждого украинца должно быть легальным и подконтрольным.
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31.07.2025 10:15 Відповісти
Давайте вже продавайте квитки через кацапський месенджер Мах. Чого ви зволікаєте?
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31.07.2025 10:18 Відповісти
Спеціально зроблено , щоб білети на автобуси неможливо було купити , як зараз залізничні білети. Як достали вже покращувачі. Під час війни нічим більше займатись і так грошей багато , що не знаємо куда витрачати. А на дрони , машини донатять прості люди . Кожний день збори на марафоні. А державні кошти розкрадаються на золоті унітази друзям президента. (Скажи хто твій друг і я скажу хто ти)
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31.07.2025 10:31 Відповісти
автобус відрізняється від потяга тим що їх можна пустити в рейс скільки завгодно і є купа перевізників для вибору, в тому числі нелегальних якщо вже так потрібно поїхати.
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31.07.2025 10:38 Відповісти
Для дискриминації.
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31.07.2025 10:59 Відповісти
Як навіщо? До потрібно більших даних громадян в "Дію". Вже все перетягують виключно під необхідність реєструватись в "Дії". Навіть "вовині тисячі" тепер будуть кидати тільки на "Дію.Картки".
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31.07.2025 11:06 Відповісти

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