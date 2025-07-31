В Україні з’явиться державний додаток для купівлі квитків на міжнародні автобуси. Навіщо він потрібен?

Міністерство розвитку громад та територій запустить державний мобільний додаток для придбання квитків на міжнародні автобусні рейси.

Про це заступник міністра Сергій Деркач розповів в інтерв'ю українській редакції Forbes.

За його словами, застосунок буде схожим на мобільний додаток від "Укрзалізниці" та дозволятиме придбати квитки тільки на рейси легальних перевізників. Очікується, що він запрацює у тестовому режимі вже восени.

Деркач пояснив потребу запускати державний мобільний додаток неможливістю регулювати цей ринок іншими способами. Зокрема, міністерство уклало низку партнерств із кількома платформами із продажу квитків, але вони не перевіряють перевізників, поскаржився посадовець.

"Ніхто не може змусити їх перевіряти перевізників. Це призводить до продажу квитків на нелегальні маршрути", – сказав заступник міністра.

Він додав, що мобільний додаток від уряду працюватиме на основі даних порталу autobus.gov.ua, де вже можна перевірити легальність перевізника.

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Деркач пообіцяв, що до кінця року портал оновлять, додавши можливість перевізнику управляти своїми маршрутами і продавати квитки, а пасажиру – купувати квитки на виключно легальні рейси.

Він уточнив, що у тестовому режимі мобільний додаток запрацює вже восени, а повноцінно – з 2026 року. Його розробку підтримають міжнародні партнери, зазначив посадовець.

"Він стане єдиним офіційним ресурсом для міжнародних перевезень в Україні. Це буде щось на кшталт мобільного додатку "Укрзалізниці", але для автобусів", – повідомив Деркач.

Як повідомлялося, уряд також планує запустити проєкт "Дія.Картка" для державних виплат громадянам.