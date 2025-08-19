БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Виробництво сільгосппродукції в Україні впало майже на 20%. У Держстаті пояснили причини

Виробництво сільгосппродукції в Україні впало майже на 20%

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-липні 2025 року впав на 18,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

"Це зумовлено насамперед скороченням випуску продукції рослинництва. Основні причини: сезонність виробництва продукції рослинництва; несприятливі погодні умови, наслідком яких стало більш пізнє збирання зернових та олійних культур і зниження їх врожайності", – зазначається у повідомленні.

Виробництво сільгосппродукції у січні-липні 2025 року

Зокрема, падіння виробництва продукції у галузі рослинництва за перші сім місяців поточного року становило 25,5% (30,6% у підприємств і 11,7% – у господарств населення)

У галузі тваринництва виробництво знизилися лише на 4,7% (на 2,3% – у підприємств і на 8,3% – у населення).

У регіональному розрізі виробництво сільськогосподарської продукції зросло за вказаний період  лише у Миколаївській (на 6,7%), Одеській (на 5,8%), Запорізькій (на 5,2%) та Закарпатській (на 0,5%) областях.

У всіх інших регіонах зафіксоване падіння. Найгірша ситуація – у Донецькій (-52,2%), Хмельницькій (-53,7%), Сумській (-38,4%), Тернопільській (-37,8%), Чернігівській (-36,3%) та Волинській (-28,9%) областях.

Читайте також: Затяжні дощі зіпсували частину врожаю пшениці в Україні: ціни на неї різко впали

Як повідомлялося, згідно з прогнозом Української зернової асоціації (УЗА), Україна в сезоні 2025-2026 (липень-червень, маркетинговий рік) зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому маркетинговому році, коли було зібрано 78,7 млн тонн.

Однак через холодну весну збір врожаю зернових та олійних у цьому сезоні затримається, прогнозували в УЗА. Зокрема, збиральна кампанія кукурудзи розпочнеться не в серпні, а наприкінці вересня – на початку жовтня.

аграрії (1372) падіння (33) сільське господарство (535) урожай (551) Держстат (1449)
причина одна- зеленський та його недоумкуватий уряд.
показати весь коментар
19.08.2025 20:18 Відповісти
А те що сонце жарило та дощів не було-це також провина найвеличнішого та його уряду, не інакше, в статті ж саме про це. На дачах у огородників без поливу усе посохло-самі винуваті, напевно-просто усі виборці зелених.
показати весь коментар
19.08.2025 21:21 Відповісти
Виробництво сільгосппродукції в Україні впало майже на 20%. У Держстаті пояснили причини
...бо інші гуй здогадаються!
показати весь коментар
19.08.2025 20:18 Відповісти
У природи немає кордонів...
Путіну доповіли про падіння врожаю у Ростовській області вдвічі: фермерам нічим повертати кредити https://images.cnscdn.com/4/a/6/7/4a6726ab528b35e555ae53bfec774e48/original.jpg Джерело: https://censor.net/n3569314
показати весь коментар
19.08.2025 20:38 Відповісти
оце біда!
а, нафіга ж тоді, так офшори прокачували?
от, були врємєна.... не те, що щас!
весь польський кордон був засипаний нашою пшеницею.
показати весь коментар
19.08.2025 20:42 Відповісти
Ти думаєш шо українські фермера мають можливість самі вивозити зерно за кордон???
показати весь коментар
19.08.2025 20:44 Відповісти
українські фермери, що вирощують пшеницю?
це, хто такі?
знаю, кончені латифундисти, як і всі інші кончені бариги з часів кучми, що довели багатющу родючу україну до стану ніщєбродства і війни.
показати весь коментар
19.08.2025 20:50 Відповісти
Знает весь двор мой приговор- слуга народа.
показати весь коментар
19.08.2025 21:21 Відповісти
бусифікація і втрата територій звісно ні до чого
показати весь коментар
19.08.2025 21:35 Відповісти

