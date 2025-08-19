Виробництво сільгосппродукції в Україні впало майже на 20%. У Держстаті пояснили причини

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-липні 2025 року впав на 18,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

"Це зумовлено насамперед скороченням випуску продукції рослинництва. Основні причини: сезонність виробництва продукції рослинництва; несприятливі погодні умови, наслідком яких стало більш пізнє збирання зернових та олійних культур і зниження їх врожайності", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, падіння виробництва продукції у галузі рослинництва за перші сім місяців поточного року становило 25,5% (30,6% у підприємств і 11,7% – у господарств населення)

У галузі тваринництва виробництво знизилися лише на 4,7% (на 2,3% – у підприємств і на 8,3% – у населення).

У регіональному розрізі виробництво сільськогосподарської продукції зросло за вказаний період лише у Миколаївській (на 6,7%), Одеській (на 5,8%), Запорізькій (на 5,2%) та Закарпатській (на 0,5%) областях.

У всіх інших регіонах зафіксоване падіння. Найгірша ситуація – у Донецькій (-52,2%), Хмельницькій (-53,7%), Сумській (-38,4%), Тернопільській (-37,8%), Чернігівській (-36,3%) та Волинській (-28,9%) областях.

Як повідомлялося, згідно з прогнозом Української зернової асоціації (УЗА), Україна в сезоні 2025-2026 (липень-червень, маркетинговий рік) зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому маркетинговому році, коли було зібрано 78,7 млн тонн.

Однак через холодну весну збір врожаю зернових та олійних у цьому сезоні затримається, прогнозували в УЗА. Зокрема, збиральна кампанія кукурудзи розпочнеться не в серпні, а наприкінці вересня – на початку жовтня.