Затяжні дощі зіпсували частину врожаю пшениці в Україні: ціни на неї різко впали

Рясні опади в липні та на початку серпня погіршили якість пшениці на заході та півночі України та спричинило доволі масове ураження грибками альтернарія і сажка.

Таке зерно переважно придатне лише для фуражних цілей, проте елеватори та портові термінали приймають його як "некондиційне" й зберігають окремо від фуражної пшениці 4 класу, повідомляє зернова біржа GrainTrade.

Зі зменшенням опадів збирання врожаю пришвидшилося, проте фермери почали активно виводити на ринок саме фураж і "некондицію", що створює враження, що частка фуражного зерна в цьому році буде дуже високою.

За даними елеваторів, наразі зерно надходить з близько 20–60% рівнем ураження зерен. При цьому, частина елеваторів навіть відмовляється приймати партії з показником сажки понад 25%.

В результаті надлишок фуражу розширив дисконт ціни до продовольчої пшениці до 800–900 грн/т, коли "некондиція" продається ще на 400–600 грн/т дешевше за фураж.

Експортні закупівельні ціни з доставкою до чорноморських портів наразі наступні:

продовольча пшениця – 10 700–10 900 грн/т або $226–230/т ;

або ; фуражна 4 класу – 9650–9800 грн/т або $203–210/т (мінус 300–400 грн за тиждень);

або (мінус 300–400 грн за тиждень); "некондиція" із вмістом сажки 11–25% – 8900–9200 грн/т.

Очікується, що суха й тепла погода найближчого тижня дозволить завершити жнива, збільшить пропозицію та дасть чіткіше уявлення про підсумкову якість зерна цього сезону.

Раніше повідомлялось, що Україна експортувала перший мільйон тонн зерна нового врожаю, проте темпи вдвічі нижчі за торішні.