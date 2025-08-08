Україна експортувала перший мільйон тонн пшениці нового врожаю: темпи вдвічі нижчі за торішні

Станом на 8 серпня від початку маркетингового року 2025/26 Україна експортувала 2,135 млн тонн зернових і зернобобових, зокрема 470 тис. тонн – у серпні.

Про це повідомляє АПК-Інформ з посиланням на Мінагрополітики та Держмитслужбу.

У розрізі культур з початку сезону відвантажено:

пшениці – 1,091 млн тонн (у серпні – 333 тис. тонн);

ячменю – 329 тис. тонн (72 тис. тонн);

кукурудзи – 706 тис. тонн (63 тис. тонн).

Експорт борошна оцінюється у 5 тис. тонн (у серпні – 1,4 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 4,8 тис. тонн (1,4 тис. тонн).

Для порівняння, торік станом на 12 серпня було відвантажено вже 4,962 млн тонн (у серпні – 1,26 млн тонн).

У розрізі культур пшениці було відвантажено 2,273 млн тонн, 739 тис. тонн ячменю, 0,3 тис. тонн жита та 1,932 млн тонн кукурудзи. Експорт борошна складав 6,3 тис. тонн, зокрема пшеничного - 5,7 тис. тонн.

Таким чином нинішні темпи відвантажень фактично більш ніж удвічі нижчі минулорічного рівня.

Раніше повідомлялось, що в Україні зібрано вже майже 20 мільйонів тонн врожаю.