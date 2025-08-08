Жнива-2025: Аграрії намолотили майже 20 мільйонів тонн зерна
Станом на 8 серпня в Україні обмолочено 5,3 млн га, що становить понад 47% усіх площ під ранніми зерновими та зернобобовими культурами, і намолочено 19,91 млн тонн збіжжя.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Основну частка зібраного врожаю припадає на:
- пшеницю – обмолочено з 3,71 млн га, з яких зібрали 14,91 млн тонн;
- ячмінь дав 4,25 млн тонн із понад 1,16 млн га;
- гороху зібрали 541 тис. тонн при обмолоті 224 тис. га;
- решту 203 тис. тонн сформували інші зернові та бобові.
Найвищі показники збору зерна традиційно демонструє південь: Одеська область зібрала понад 3 млн тонн, обмолотивши 1,07 млн га. На Кіровоградщині намолочено майже 2,2 млн тонн зерна, з 521 тис. га, а Полтавщина звітує про 1,64 млн тонн зі 361 тис. га.
Активно просувається й кампанія зі збирання ріпаку, якого вже зібрано понад 2,5 млн тонн із 1 млн га.
Для порівняння, торік станом на 8 серпня українські аграрії намолотили понад 28,5 мільйона тонн зернових та олійних культур. Зокрема, пшениці було намолочено майже 21 млн тонн, ячменю – 5,2 млн тонн, гороху – 458 тис. тонн та ріпаку – 3,32 млн тонн.
Раніше повідомлялось, що спекотна та дощова погода в липні ускладнила формування врожаю в Україні.
