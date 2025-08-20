Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини після ударів українських дронів по трубопроводу (оновлено)

Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба", призупинене після ударів українських дронів по нафтоперекачувальній станції у Тамбовській області РФ в ніч на 18 серпня.

Про відновлення постачань до Угорщини міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто повідомив у Facebook.

Він уточнив, що постачання нафти до Угорщини відновилося пізно увечері у вівторок і подякував заступнику міністра енергетики РФ Павлу Сорокіну "за швидке відновлення шкоди, завданої атакою".

"Очікуємо, що Україна не скоїть чергової атаки на трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни", – додав Сійярто.

Своєю чергою міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова підтвердила, що її країна також отримує російську нафту "Дружбою", як зазвичай.

"Найближчими днями ми матимемо чіткішу інформацію про те, чи будуть якісь коригування графіка поставок на цей місяць... Однак, я вважаю, що враховуючи швидке відновлення постачання нафтопроводом "Дружба", вплив буде мінімальним", – цитує її Reuterts.

Читайте також: Зупинка нафтопроводу "Дружба" після ударів українських дронів не загрожує безпеці ЄС, – Єврокомісія

Як повідомлялося, вранці у понеділок Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції у РФ.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.