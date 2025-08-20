Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини після ударів українських дронів по трубопроводу (оновлено)
Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба", призупинене після ударів українських дронів по нафтоперекачувальній станції у Тамбовській області РФ в ніч на 18 серпня.
Про відновлення постачань до Угорщини міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто повідомив у Facebook.
Він уточнив, що постачання нафти до Угорщини відновилося пізно увечері у вівторок і подякував заступнику міністра енергетики РФ Павлу Сорокіну "за швидке відновлення шкоди, завданої атакою".
"Очікуємо, що Україна не скоїть чергової атаки на трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни", – додав Сійярто.
Своєю чергою міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова підтвердила, що її країна також отримує російську нафту "Дружбою", як зазвичай.
"Найближчими днями ми матимемо чіткішу інформацію про те, чи будуть якісь коригування графіка поставок на цей місяць... Однак, я вважаю, що враховуючи швидке відновлення постачання нафтопроводом "Дружба", вплив буде мінімальним", – цитує її Reuterts.
Як повідомлялося, вранці у понеділок Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції у РФ.
У Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.
А "пафтаріть" варто... Щоб Орбан з Сійярто, не "розслаблялися... Вони на підписані ними ж, угоди, плюють... (одною з них було, що країни ЄС зобов"язуються переладнать поставки нафти і газу, відмовившись від російських джерел. Строк зобов"язань закінчився...).Чому ми повинні їм "сраку заносить"? Ми ж не по угорській території б"ємо - а по території держави-агресора...
А те, як швидко кацапи відновили постачання нафти мадярам, багато про що каже... Значить, підривна діяльність Орбана з Сійярто, в Євросоюзі, багато значить для кацапні - раз вони у авральному порядку, кинувши всі сили, відновили роботу "неДружби"...
А "Мадяру" варто підказать старовинне східне прислів"я : "Собаки гавкають - а караван - ІДЕ..."
Ну дрбре, добре. Я бачу шо ти фанат халасле, то нехай він смердить щами.
А юшка дійсно смачна... "Королівська"... Ти просто її ніколи не їв...
Петро Федоренкогг г г *******@sidement.com г
Реєстрація: 19.08.2025
А ви наглядно бачили, які були початкові руйнування, які вони відновили? Може там щось таке, що не складно відновити
Ти взагалі чув хоть щось про "резервні запаси між станціями підкачки"? Ти взагалі, окрім завдання підливати олії в полум'я тут на ресурсі, читаєш ХОТЬ щось, ублюдок кацапський?
Петро Федоренкогг г г *******@sidement.com г
Реєстрація: 19.08.2025
1) "Вдарили по одній щоці, підставляй щось інше?"
2) "Кац пропонує здаватись"
3) ...
Ще досі хтось сумнівається, що єрмак та зеленський незалежні гравці? вони завжди були слугами кацапів.
ДЕ відповідь по лаптєрейху?
Не такий нам вже і друг,швидше не друг угорщина,щоб ще й за неї переживати
Вочевидь, нафту подали з резервуарів Мозирського НПЗ та інших напрямків, де вона ще лишилась.
Це десь на тиждень поставок, а далі - повний стоп.
питання- а на фіга угорцям нафта?
А коли угорцям стане погане , вони того Орбана і сиярту на гиляку здернуть
ТАК ЩО зачиняйте хлопці нафтопровід , нехай Сіярту кричить «Слава Україні , дайте трошки нафти»
І це треба робити швидко . До всяких зустрічей з ******
Ви наче "Вра!" гукаєте - нє?
А от якщо ще раз ударять, а потім ще раз, то потужностей обхідного маршруту не вистачить і хтось (білоруси, словаки чи мадяри) почне на голодному пайку сидіти.
Ну і по Унечі нашим треба бити - тоді буде блоковано експорт через Балтійське море, через термінал Усть-Луга, наскільки я розумію.