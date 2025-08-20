БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Експорт нафти РФ
2 875 49

Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини після ударів українських дронів по трубопроводу (оновлено)

Угорщина знову отримує російську нафту трубопроводом

Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба", призупинене після ударів українських дронів по нафтоперекачувальній станції у Тамбовській області РФ в ніч на 18 серпня.

Про відновлення постачань до Угорщини міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто повідомив у Facebook.

Він уточнив, що постачання нафти до Угорщини відновилося пізно увечері у вівторок і подякував заступнику міністра енергетики РФ Павлу Сорокіну "за швидке відновлення шкоди, завданої атакою".

"Очікуємо, що Україна не скоїть чергової атаки на трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни", – додав Сійярто.

Своєю чергою міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова підтвердила, що її країна також отримує російську нафту "Дружбою", як зазвичай.

"Найближчими днями ми матимемо чіткішу інформацію про те, чи будуть якісь коригування графіка поставок на цей місяць... Однак, я вважаю, що враховуючи швидке відновлення постачання нафтопроводом "Дружба", вплив буде мінімальним", – цитує її Reuterts.

Читайте також: Зупинка нафтопроводу "Дружба" після ударів українських дронів не загрожує безпеці ЄС, – Єврокомісія

Як повідомлялося, вранці у понеділок Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції у РФ.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Автор: 

Угорщина (565) дружба (57) нафта (4983) росія (14921) нафтопровід (291) Сійярто Петер (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Ми наглядно бачимо наскільки швидко рашисти відновлюються. Зате як ми з рашистів сміємося. Представте як рашисти використають пермир'я для відновлення своєї армії. А в нас буде черговий Будапештський меморандум яким підітруть сраку.
показати весь коментар
20.08.2025 09:36 Відповісти
+16
ЗСУ тобі дякуєть за інфу, покемом смердящий халасле. хлопці, можно починати знов по "не Дружбі" лупити.
показати весь коментар
20.08.2025 09:27 Відповісти
+12
Маю надію,що ніхто не буде слухати стогін цього педика і "дружба" знову захворіє.
показати весь коментар
20.08.2025 09:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ тобі дякуєть за інфу, покемом смердящий халасле. хлопці, можно починати знов по "не Дружбі" лупити.
показати весь коментар
20.08.2025 09:27 Відповісти
Слід повторити "дрючбу"
показати весь коментар
20.08.2025 09:39 Відповісти
..тільки спочатку перевірити ймовірну угорську, як і кацапську, брехню (мабуть, це не складно), щоб даремно не витрачатися..
показати весь коментар
20.08.2025 10:22 Відповісти
"Халасле" не ображай... Смачна штука... Особливо, якщо короп не в "болотянці" ріс...
А "пафтаріть" варто... Щоб Орбан з Сійярто, не "розслаблялися... Вони на підписані ними ж, угоди, плюють... (одною з них було, що країни ЄС зобов"язуються переладнать поставки нафти і газу, відмовившись від російських джерел. Строк зобов"язань закінчився...).Чому ми повинні їм "сраку заносить"? Ми ж не по угорській території б"ємо - а по території держави-агресора...
А те, як швидко кацапи відновили постачання нафти мадярам, багато про що каже... Значить, підривна діяльність Орбана з Сійярто, в Євросоюзі, багато значить для кацапні - раз вони у авральному порядку, кинувши всі сили, відновили роботу "неДружби"...
А "Мадяру" варто підказать старовинне східне прислів"я : "Собаки гавкають - а караван - ІДЕ..."
показати весь коментар
20.08.2025 10:39 Відповісти
То до слова, а не образа.
показати весь коментар
20.08.2025 10:54 Відповісти
А навіщо ж ти його порівнюєш із смердючим Сійярто?!!!
показати весь коментар
20.08.2025 11:01 Відповісти
Та якось так вийшло.
Ну дрбре, добре. Я бачу шо ти фанат халасле, то нехай він смердить щами.
показати весь коментар
20.08.2025 13:17 Відповісти
Я просто люблю готувать і непогано розбираюся у кухнях різних країн... Карой Гундель, "батько" мадярскої кухні, не винен, що "Мала угорська кухарська книга", в якій він описав, у тому числі, й приготування "халасле", написана тією ж мовою, якою розмовляє та пише засранець Сійярто...
А юшка дійсно смачна... "Королівська"... Ти просто її ніколи не їв...
показати весь коментар
20.08.2025 13:49 Відповісти
Ми наглядно бачимо наскільки швидко рашисти відновлюються. Зате як ми з рашистів сміємося. Представте як рашисти використають пермир'я для відновлення своєї армії. А в нас буде черговий Будапештський меморандум яким підітруть сраку.
показати весь коментар
20.08.2025 09:36 Відповісти
Не буде. Все буде Україна, а ти й далі "зраду" розганяй.
показати весь коментар
20.08.2025 09:38 Відповісти
От такі зрадники як ти і здали Україну в 2014 а потім в 2022. Розказували що всьо пад кантролем, не нада ні мости підривати ні відносини з рашистами рвати, разія не нападе бо ми і Європа ого-го їй як покажемо... А тепер ці самі верещать що віддайте ***** все що він хоче габимирбув. Який в сраці мир може бути з рашистами?
показати весь коментар
20.08.2025 09:56 Відповісти
Хто тобі сказав що вони не чіпають? Ти знаєш скільки сотень ракет було випущено по Київу? І якби ми майже всі не збили то вже не тільки мости а і весь Київ стояв би в руїнах. Рашисти з самого початку цілили і по мостам і по Банковій і по ВР. І я впевнений що мстиве ***** не залишить це просто так. Він вдарить коли всі розслабляться і будуть співати пісень про мир
показати весь коментар
20.08.2025 10:35 Відповісти
А ти , кацапське чмо,, приперлося на форум українців пугати?!
Петро Федоренкогг г г *******@sidement.com г

Реєстрація: 19.08.2025
показати весь коментар
20.08.2025 11:02 Відповісти
"Ми наглядно бачимо наскільки швидко рашисти відновлюються."

А ви наглядно бачили, які були початкові руйнування, які вони відновили? Може там щось таке, що не складно відновити
показати весь коментар
20.08.2025 11:33 Відповісти
Розкрию "секрет полішинеля" - відновити можна все. Ви ж те ж вже не сидите без електрики по 12 годин, хоча пропонували рік тому "закопувати всю енергосистему під землю". А що зараз їм заважає відновлювати армію? Зараз в основному війна дронів і авіації глобально
показати весь коментар
20.08.2025 11:47 Відповісти
Та йому треба тільки обісрати наших вояків! Це ж СУВОРОФФ. Ще є питання?
показати весь коментар
20.08.2025 11:52 Відповісти
А ти взагалі в курсі звідкіля, з яких резервів, оту нафту зараз "відновили" поставляти? Ти ж вражина відверто працюєш на ворожу пропаганду!
Ти взагалі чув хоть щось про "резервні запаси між станціями підкачки"? Ти взагалі, окрім завдання підливати олії в полум'я тут на ресурсі, читаєш ХОТЬ щось, ублюдок кацапський?
показати весь коментар
20.08.2025 11:50 Відповісти
Еще будет операция по типу разминирования Чонгара и отвода войск с укрепленных позиций в чистое поле, возможно, таки продавят, инспекцию ВСУ совместно с росейскими спецами.
показати весь коментар
20.08.2025 12:04 Відповісти
Марна праця орки,)
показати весь коментар
20.08.2025 09:36 Відповісти
Маю надію,що ніхто не буде слухати стогін цього педика і "дружба" знову захворіє.
показати весь коментар
20.08.2025 09:37 Відповісти
А в нас не може якась засувка поламатись на тій "Дружбі"? Обладнання старе, всяке може бути...
показати весь коментар
20.08.2025 09:42 Відповісти
Щось дуже швидко кацапи відновили "дружбу"... Наступного разу, треба робити як я пропонував в попередній новині - розхєрачити його на українській території, розкидати навкруги уламки "шахедів" (хай мад'яри з кацапами розбираються) і дуже не поспішати з відновленням.
показати весь коментар
20.08.2025 09:45 Відповісти
А ти , кацапське чмо,, приперлося на форум українців пугати?!
Петро Федоренкогг г г *******@sidement.com г

Реєстрація: 19.08.2025
показати весь коментар
20.08.2025 11:03 Відповісти
Вїбіть ще раз, щоб ми на Полтавщині вже зовсім без газовидобування залишилось. Ви там гекаєте, а нам ответка така летить, що пздц.
показати весь коментар
20.08.2025 09:45 Відповісти
То яку стратегію пропонує пан Олег?
1) "Вдарили по одній щоці, підставляй щось інше?"
2) "Кац пропонує здаватись"
3) ...
показати весь коментар
20.08.2025 11:35 Відповісти
Це якийсь сраний зелено-квартальний цирк. Та було б українське керівництво давно б вже перекрили ту трубу, мало того розіграли б цілу операцію про якісь пошкодження, а тим часом усе що йде зливали на користь держави. Там 30тисяч тонн нафти кожного дня качає...
Ще досі хтось сумнівається, що єрмак та зеленський незалежні гравці? вони завжди були слугами кацапів.
показати весь коментар
20.08.2025 09:46 Відповісти
Вчора палало 20тис кубів бензину та 10 тис кубів керосину у Кременчузі -
ДЕ відповідь по лаптєрейху?
показати весь коментар
20.08.2025 09:52 Відповісти
Навіть ті, хто голосував за зелену пошесть, вже "сумніваються": "А тому лі я дала"?😁
показати весь коментар
20.08.2025 10:38 Відповісти
Якийсь треш, підірвали, щоб знову через нашу територію його відновити.
показати весь коментар
20.08.2025 09:54 Відповісти
Як кажуть самі кацапи: "Повторєніє - мать учєнія"!
показати весь коментар
20.08.2025 09:59 Відповісти
А засувку просто перекрито слабо?І оголоситищо замався компресор-вимикач-кран або ще щось?Щоб не капали гроші путіну на війну?
Не такий нам вже і друг,швидше не друг угорщина,щоб ще й за неї переживати
показати весь коментар
20.08.2025 10:09 Відповісти
Засувку закрити... Так вам завтра ракети дляя ППО перекриють. Я не юрист, але наскільки мені відомо, то війна не є форс-мажором, який дозволяє не виконувати умови цих контрактів. От і ця влада, коли балотувалася, вона теж не розуміла, чого це "кляті бариги" не хочуть зупинити війну або перемогти. Бо в парадигмі "слуг народу" модель Світу дуже проста. А як виявилося - все набагато складніше
показати весь коментар
20.08.2025 11:51 Відповісти
Ви ж, суки, фінансуєте війну раши проти Україну,ще й звинувачуєте нас в пошкодженні нафтопроводу.Буде він розбитий вщент як"Північний потік".Ні цента болоту!
показати весь коментар
20.08.2025 10:16 Відповісти
Чим, дроном з мізерним зарядом ? Мадяр популіст і довбойоб, щоб знизити такий трубопровід повністю треба сотні ракет
показати весь коментар
20.08.2025 10:41 Відповісти
Відновлення нафтопроводу "Дружба" - це пропагандистський блеф
Вочевидь, нафту подали з резервуарів Мозирського НПЗ та інших напрямків, де вона ще лишилась.
Це десь на тиждень поставок, а далі - повний стоп.
показати весь коментар
20.08.2025 10:40 Відповісти
Скоріш за все .
питання- а на фіга угорцям нафта?
показати весь коментар
20.08.2025 11:07 Відповісти
Для роботи їхніх НПЗ.
показати весь коментар
20.08.2025 11:28 Відповісти
Тобто щоб угорцям було добре? А українців хай вбивають?
А коли угорцям стане погане , вони того Орбана і сиярту на гиляку здернуть

ТАК ЩО зачиняйте хлопці нафтопровід , нехай Сіярту кричить «Слава Україні , дайте трошки нафти»
показати весь коментар
20.08.2025 12:55 Відповісти
То було перше мадярське попередження. Будете погано себе вести - тоді не тільки трансформатор згорить.
показати весь коментар
20.08.2025 10:42 Відповісти
Коли там найближче голосування Угорщини за вступ України до складу ЄС, НАТО та отримання фінансової допомоги на озброєння? 1). Малюку підняти сраку та затримати всіх причетних до фінансування тероризму шляхом транспортування росіянської нафти через цей трубопровід; 2). Ліквідувати засоби фінансового забезпечення зс рф для вбивства українських громадян та захоплення української території шляхом ведення агресивної війни на знищення.
показати весь коментар
20.08.2025 10:50 Відповісти
впевнений що кацапи точно *******. Бо не ******* лише дохлий кацап, а Сорокін поки що живий наче
показати весь коментар
20.08.2025 10:55 Відповісти
А чому нищать тількі НПЗ? Треба у чорноморських і балтийських портах нищити ПРИЧАЛИ і системи погрузки нафти , щоб кораблі і танкери не мали можливості заправлятися.
І це треба робити швидко . До всяких зустрічей з ******
показати весь коментар
20.08.2025 11:46 Відповісти
Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини після ударів українських дронів по трубопроводу

Ви наче "Вра!" гукаєте - нє?
показати весь коментар
20.08.2025 11:47 Відповісти
Там є обхідний маршрут через інший трубопровід, який іде черех Білорусь (на НПЗ "Нафтан") і сполучається з цією трубою. Тому і Мозирський НПЗ у Білорусі, до якого теж через Дружбу поставки з росії йдуть, не сильно переживав після наших ударів. Тобто це тимчасове заміщення нафти з іншого потоку.
А от якщо ще раз ударять, а потім ще раз, то потужностей обхідного маршруту не вистачить і хтось (білоруси, словаки чи мадяри) почне на голодному пайку сидіти.
Ну і по Унечі нашим треба бити - тоді буде блоковано експорт через Балтійське море, через термінал Усть-Луга, наскільки я розумію.
показати весь коментар
20.08.2025 11:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 