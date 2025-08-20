Витрати українців на мобільний зв’язок зросли за рік на третину, – НКЕК

Витрати українців на мобільний зв'язок за останній рік зросли в середньому на 33%.

Про це голова Нацкомісії держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв'язку (НКЕК) Лілія Мальон розповіла в інтерв'ю Liga.net.

"У першому кварталі 2025 року ми побачили зростання доходів від мобільного зв'язку на 29,7% у порівнянні з першим кварталом 2024 року. Мобільний ARPU (середній дохід оператора від одного користувача на місяць, – ред.) за той же час зріс на 33%", – сказала голова регулятора.

Водночас вона зауважила, що НКЕК не очікує додаткового підвищення тарифів через те, що з 1 січня 2026 року Україна стане частиною європейського роумінгового простору "Роумінг як вдома" (Roaming Like At Home).

"Ми також не очікуємо будь-якого підвищення тарифів через роумінг. Воно у нас і так системно відбувається без супутніх факторів", – додала Лілія Мальон.

Як повідомлялося, у грудні минулого року найбільший в Україні мобільний оператор "Київстар" підвищив тарифи на свої послуги в середньому на 25%. Необхідність перегляду тарифів у компанії тоді пояснювали зростанням обсягів споживання послуг, економічною ситуацією в країні та зростанням витрат на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії.

Після цього "Київстар" придбав сервіс замовлення авто Uklon за $155,2 млн. При цьому розрахунок за угодою відбувався у гривні. Крім того, "Київстар" з грудня 2024 року по квітень 2025 року придбав номіновані в іноземній валюті облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 5,2 мільярда гривень.

Зауважимо, що слідом за "Київстаром" тарифи значно підвищили й інші українські мобільні оператори "Vodafone Україна" та Lifecell.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Єдиний акціонер ПрАТ "Київстар" – зареєстрована у Нідерландах телекомунікаційна група компаній Veon, яка восени минулого року перенесла штаб-квартиру з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Білайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту не називалися.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.

Крім того, відповідно до заяви СEO LetterOne Мервіна Девіса, підсанкційні особи не отримують дивіденди, комунікації або будь-які кошти чи економічні ресурси прямо або побічно від діяльності LetterOne (і, відповідно, VEON), їхні активи в бізнесі фактично заморожені, наполягають у "Київстарі".