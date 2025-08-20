БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі в порту Ізмаїла (оновлено)

одеса,пожежа

В ніч на 20 серпня російськими військами була здійснена атака ударними БпЛА типу "Шахед" на Ізмаїльський район.

Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура, повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, повідомляє ДСНС. До ліквідації наслідків російської атаки довелося залучити 54 рятувальників, 16 одиниць техніки, а також пожежний потяг "Укрзалізниці".

За попередньою інформацією, постраждала 1 людина.

Пожежа
Пожежа
Пожежа
Пожежа
Пожежа

Раніше повідомлялось, що Росія повністю знищила нафтобазу SOCAR на Одещині: це був другий удар за тиждень.

Ізмаїл (50) Одеська область (258) порт (1418) атака (10) дрони (434) Ізмаїльський район (1)
