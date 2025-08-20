Частка безготівкових розрахунків в Україні продовжує зростати, – НБУ. ІНФОГРАФІКА

За січень-червень 2025 року здійснено 4,6 мільярда операцій з картками українських банків на 3,4 трильйона гривень, що відповідно на 11,5% та на 9,9% (на 306,6 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулог року.

Безготівковими у першому півріччі 2024 року були 4,38 млн операцій на 2,22 трильйона грн: їх кількість зросла на 12,6%, а сума – на 11,2%, повідомляє пресслужба НБУ.

Таким чином, частка безготівкових операцій сягнула 95,3% за кількістю та 65,3% за сумою (у першому півріччі 2024 року – 94,6% і 64,5% відповідно).

Найбільше операцій припадає на розрахунки в торговельній та сервісній мережах – 73,9% за кількістю і 49,9% за сумою. Перекази "картка-картка" становлять 7,6% кількості операцій і 27,4% суми, оплата товарів та послуг в інтернеті – 13,8% і 16,1% відповідно.

За даними НБУ, середній чек у торговельній мережі у першому півріччі зріс до 342 грн (у першому півріччі 2024 року – 321 грн). Водночас середній розмір переказу з картки на картку зменшився до 1 835 грн (1 936 грн рік тому), а сума онлайн-оплати – збільшилась до 589 грн (543 грн рік тому).

Платіжна інфраструктура також активно розширюється, зазначають у Нацбанку. Кількість активних POS-терміналів зросла до 535,9 тис. (+7,9% з початку року), торгових точок, що приймають картки – 570,9 тис. (+10,1%). Водночас банкоматів поменшало – 15,5 тис. (–1,2% з початку року).

Кількість емітованих українськими банками карток зросла до 140,2 млн (+6%), тоді як частка активних і безконтактних карток загалом майже не змінилася. При цьому, станом на червень 59,8% активних карток були безконтактними.

Раніше повідомлялось, що українці отримали з-за кордону майже $1,8 мільярда карткових переказів за пів року, – НБУ.