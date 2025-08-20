Вітряки, вагони, двигуни та мотоцикли: США запровадили 50% мита на сталь та алюміній в готових виробах

Міністерство торгівлі США оголосило про підвищення тарифів до 50% на 407 категорій товарів зі сталі та алюмінію.

Зокрема, підвищені мита поширюватимуться на вітрові турбіни, мобільні крани, побутову техніку, бульдозери та інше важке обладнання, а також залізничні вагони, мотоцикли, суднові двигуни, меблі та сотні інших товарів, повідомляє Reuters.

У міністерстві уточнили, що тариф 50% застосовуватиметься на будь-який вміст сталі та алюмінію в цих товарах, інші частини оподатковуватимуться за звичайною ставкою мита для країн походження виробів.

За оцінками дослідницької компанії Evercore ISI, під нові мита підпадають товарні категорії, на які припадало понад $200 мільярдів імпорту до США минулого року.

Нові тарифи набувають чинності негайно та також поширюються на компресори, насоси та метал в імпортній косметиці та іншій упаковці для особистої гігієни, такій як аерозольні балончики.

Міністерство торгівлі США також повідомило, що нові мита поширюватимуться на імпортні деталі для автомобільних вихлопних систем та електротехнічну сталь, необхідну для електромобілів, а також компоненти для автобусів, кондиціонерів та побутової техніки, включаючи холодильники, морозильні камери та сушарки.

"Сьогоднішні дії розширюють охоплення тарифів на сталь та алюміній і перекривають шляхи для їх обходу, підтримуючи подальше відродження американської сталеливарної та алюмінієвої промисловості", – прокоментував заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Джеффрі Кесслер.

Низка іноземних автовиробників закликала не поширювати мито на комплектуючі, заявивши, що США не мають внутрішнього виробництва, достатнього для задоволення поточного попиту.

Крім того, виробник електромобілів Tesla безуспішно просив Міністерство торгівлі США відмовитися від запровадження мита на сталеві вироби, що використовуються в двигунах електромобілів та вітрових турбінах, заявивши, що в США немає доступних потужностей для виробництва сталі для них.

Як повідомлялося, у червні президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%.

Нагадаємо, з березня почали діяти запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита у розмірі 25% на імпорт алюмінію та сталі. Вони стосуються й України, яка раніше користувалася тимчасовим звільненням від мит на імпорт сталі та виробів із неї, запровадженим адміністрацією Байдена.