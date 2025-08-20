Данія скасує податки на книжки. Вони були найвищими у Європі

Уряд Данії планує скасувати 25% податок з продажу книг, який наразі є найвищим у Європі.

Про це заявив міністр культури країни Якоб Енгель-Шмідт, передає "Європейська правда" із посиланням на AFP.

Він пояснив, що данський уряд занепокоєний "кризою читання" і скасування податку має заохотити більше громадян купувати книги.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб виправити кризу читання, яка, на жаль, поширилася в останні роки", – заявив міністр.

За попередніми оцінками, цей захід коштуватиме бюджету Данії приблизно 330 мільйонів крон ($51 мільйон) на рік.

Останній звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про освіту викликав тривогу в Данії. Згідно із ним, 24% данських 15-річних дітей не можуть зрозуміти простий текст, що на чотири відсоткові пункти більше, ніж десять років тому.

25-відсотковий податок на книги в скандинавській країні наразі є найвищим у Європі і різко контрастує з такими країнами, як Велика Британія, де немає податку на книжкову продукцію.

Видавнича індустрія Данії наполягала на зниженні податків, закликавши уряд "гарантувати доступ до друкованих книг для всіх данців – як дітей, так і дорослих".