Російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат в умовах сповільнення економіки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних російських урядовців.

Джерело в уряді РФ заявило, що нове підвищення податків неминуче.

"Інакше ми просто не зможемо зводити кінці з кінцями, навіть за умови скорочення витрат на оборону. Доходи від нафти і газу падають, і економіка не може повністю компенсувати це", – сказав співрозмовник агентства.

Він зауважив, що у 2026 році Росія не планує зменшувати витрати на оборону, це можливо лише у 2027 році, якщо бойові дії припиняться

"Навіть за умови припинення вогню, снаряди та безпілотники все одно потрібно буде виробляти, але в дещо менших масштабах... Повернення до рівня, який існував до (війни в Україні, – ред.), не буде", – пояснив російський посадовець.

Російський диктатор Володимир Путін раніше заперечував, що війна вбиває економіку Росії, але дефіцит російського бюджету зростає через збільшення військових витрат, тоді як доходи від нафти і газу скорочуються під тиском західних санкцій.

Бюджетні витрати РФ майже подвоїлися в номінальному вираженні з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що підживило інфляцію та змусило центральний банк підвищити ставки до 21%, різко збільшивши вартість корпоративних позик.

Сукупні витрати в розмірі 17 трильйонів рублів на оборону та національну безпеку у 2025 році є найвищими з часів холодної війни, складаючи 41% від загальних витрат, що робить оборонний сектор основним рушієм економічного зростання, оскільки цивільне виробництво скорочується.

Однак доходи РФ від нафти та газу скорочуються. Аналітики очікують, що дефіцит бюджету Росії, який у січні-липні зріс до 4,9 трильйона рублів (61 мільярд доларів),перевищив річний цільовий показник на понад 1 трильйон рублів, буде ще більшим, ніж планувалося.

Джерело Reuters в уряді оцінює дефіцит цього року приблизно в 5 трильйонів рублів, або 2,5% ВВП. Однак російські аналітики припускають, що він може зрости до 8 трильйонів.

"Центральний банк не поспішає знижувати ключову ставку, зокрема тому, що дефіцит бюджету може бути вищим, ніж планувалося", – розповів російський високопосадовець, наближений до Мінфіну.

Міністр фінансів Антон Сілуанов натякнув на заходи жорсткої економії ще в квітні, порадивши колегам по уряду "бути скромними у своїх бажаннях" щодо витрат.

"Враховуючи песимістичніші оцінки економічних показників та зниження доходів від нафти і газу, нам потрібно буде терміново розпочати фіскальну консолідацію", – заявив наприкінці липня голова бюджетного комітету Ради Федерації Анатолій Артамонов.

Він також припустив, що Росії, можливо, доведеться скорочувати витрати, не пов'язані з обороною, на 2 трильйони рублів щороку до 2028 року та перенаправляти ці кошти до оборонного бюджету.

"У наступні три роки у нас не буде достатньо коштів, щоб жити так комфортно, як зараз", – зазначав Артамонов.

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії продовжує стрімко зростати. Так, за липень він збільшився на 1,2 трлн руб. і за підсумками семи місяців становив 4,9 трлн руб. – і це набагато більше, ніж було заплановано за підсумками всього року (3,8 трлн руб.).