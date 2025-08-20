БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Не сходяться кінці з кінцями": Уряд Росії готує нове підвищення податків, – Reuters

Російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат в умовах сповільнення економіки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних російських урядовців.

Джерело в уряді РФ заявило, що нове підвищення податків неминуче.

"Інакше ми просто не зможемо зводити кінці з кінцями, навіть за умови скорочення витрат на оборону. Доходи від нафти і газу падають, і економіка не може повністю компенсувати це", – сказав співрозмовник агентства.

Він зауважив, що у 2026 році Росія не планує зменшувати витрати на оборону, це можливо лише у 2027 році, якщо бойові дії припиняться

"Навіть за умови припинення вогню, снаряди та безпілотники все одно потрібно буде виробляти, але в дещо менших масштабах... Повернення до рівня, який існував до (війни в Україні, – ред.), не буде", – пояснив російський посадовець.

Російський диктатор Володимир Путін раніше заперечував, що війна вбиває економіку Росії, але дефіцит російського бюджету зростає через збільшення військових витрат, тоді як доходи від нафти і газу скорочуються під тиском західних санкцій.

Бюджетні витрати РФ майже подвоїлися в номінальному вираженні з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що підживило інфляцію та змусило центральний банк підвищити ставки до 21%, різко збільшивши вартість корпоративних позик.

Читайте також: Путіну бракує грошей: Росія відмовиться від поглиблення каналу для торгівлі з Іраном через зростання витрат

Сукупні витрати в розмірі 17 трильйонів рублів на оборону та національну безпеку у 2025 році є найвищими з часів холодної війни, складаючи 41% від загальних витрат, що робить оборонний сектор основним рушієм економічного зростання, оскільки цивільне виробництво скорочується.

Однак доходи РФ від нафти та газу скорочуються. Аналітики очікують, що дефіцит бюджету Росії, який у січні-липні зріс до 4,9 трильйона рублів (61 мільярд доларів),перевищив річний цільовий показник на понад 1 трильйон рублів, буде ще більшим, ніж планувалося.

Джерело Reuters в уряді оцінює дефіцит цього року приблизно в 5 трильйонів рублів, або 2,5% ВВП. Однак російські аналітики припускають, що він може зрости до 8 трильйонів.

"Центральний банк не поспішає знижувати ключову ставку, зокрема тому, що дефіцит бюджету може бути вищим, ніж планувалося", – розповів російський високопосадовець, наближений до Мінфіну.

Міністр фінансів Антон Сілуанов натякнув на заходи жорсткої економії ще в квітні, порадивши колегам по уряду "бути скромними у своїх бажаннях" щодо витрат.

"Враховуючи песимістичніші оцінки економічних показників та зниження доходів від нафти і газу, нам потрібно буде терміново розпочати фіскальну консолідацію", – заявив наприкінці липня голова бюджетного комітету Ради Федерації Анатолій Артамонов.

Він також припустив, що Росії, можливо, доведеться скорочувати витрати, не пов'язані з обороною, на 2 трильйони рублів щороку до 2028 року та перенаправляти ці кошти до оборонного бюджету.

"У наступні три роки у нас не буде достатньо коштів, щоб жити так комфортно, як зараз", – зазначав Артамонов.

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії продовжує стрімко зростати. Так, за липень він збільшився на 1,2 трлн руб. і за підсумками семи місяців становив 4,9 трлн руб. – і це набагато більше, ніж було заплановано за підсумками всього року (3,8 трлн руб.). 

війна (18) держбюджет (1652) податки (2547) путін володимир (1109) росія (14921)
+3
Была уже одна страна которая тратила очень много денег на оружие. Сильная была страна, мощная, много в ней было оружия. Но развалилась потому что в ней закончилась еда.
показати весь коментар
20.08.2025 16:38 Відповісти
+2
Вот это правильно, вот это молодец!!!🥳🤣😆😂🤪🤡
показати весь коментар
20.08.2025 16:39 Відповісти
+2
Не хватає кінців? - так фермери з Ростова мали ж підсобити *****
показати весь коментар
20.08.2025 16:41 Відповісти
Была уже одна страна которая тратила очень много денег на оружие. Сильная была страна, мощная, много в ней было оружия. Но развалилась потому что в ней закончилась еда.
показати весь коментар
20.08.2025 16:38 Відповісти
Так в той стране хоть осталось оружие, самолёты, ракеты, корабли, вооружение и боеприпасы, которые произвели на деньги наших родителей!!!! А это ***** после себя ничего не оставит, ни крейсера, ни авианосца, ни МКС, ни ракет, ни самолётов, ни боеприпасов, ни сбережений населения!!!!! Ни-че-го!!! 🥳🤣😆😂🤪🫡🇺🇦
показати весь коментар
20.08.2025 16:43 Відповісти
А "Арєшнік"? Пра "Арєшнік" забилі!
показати весь коментар
20.08.2025 16:53 Відповісти
А чумаданы?
показати весь коментар
20.08.2025 17:04 Відповісти
Залишиться багато незрозумілих трубопроводів на всі боки і дивні споруди в горах Сочі.
показати весь коментар
20.08.2025 17:29 Відповісти
На то він і *****.
показати весь коментар
20.08.2025 17:42 Відповісти
Вот это правильно, вот это молодец!!!🥳🤣😆😂🤪🤡
показати весь коментар
20.08.2025 16:39 Відповісти
Вони зводять кінці з кінцями - сватають гомосєків. Пратівні!
показати весь коментар
20.08.2025 16:40 Відповісти
Не хватає кінців? - так фермери з Ростова мали ж підсобити *****
показати весь коментар
20.08.2025 16:41 Відповісти
***** вже мало б здогадатися що скоро "єго мальчікі" зрозуміють що дешевше вийде платити репарації Україні і сидіти вдома.
показати весь коментар
20.08.2025 16:43 Відповісти
У Гетьманцева там брат близнюк працює.
показати весь коментар
20.08.2025 16:46 Відповісти
Аднакакашнік. У тих самих докторів економічних наук з дисертаціями про переваги "планавава сациалістічєскава хазяйства" вчилися.
показати весь коментар
20.08.2025 16:58 Відповісти
Маю надію що після війни українці не проголосують за мерзотників які забажають рятувати рашистів від голоду.
Хоча ці надії марні.
Гречка і дрібні гроші зроблять справу.
показати весь коментар
20.08.2025 17:11 Відповісти
зводити кінці з кінцями

Це щось зі сфери взаємовідносин геїв!
))
показати весь коментар
20.08.2025 17:17 Відповісти
Кацапи, не платіть такі налоги, краще перестреляйте один одного.
показати весь коментар
20.08.2025 17:43 Відповісти

