Надходження від єдиного податку зросли на 13% від початку року. У яких регіонах сплатили найбільше?

За підсумками січня - липня 2025 року платники на спрощеній системі оподаткування сплатили 45,8 млрд грн єдиного податку.

Це на 12,5%, або на 5,1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (40,7 млрд гривень), повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Серед регіонів-лідерів у сплаті єдиного податку:

Київ – 9,6 млрд грн;

Дніпропетровська – 4,1 млрд грн;

Львівська – 3,7 млрд грн;

Київська – 3,3 млрд гривень.

У ДПС нагадали, що платники єдиного податку сплачують військовий збір. ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн). Підприємці третьої групи – 1% від отриманого доходу щоквартально.

Як повідомлялося, протягом січня - липня 2025 року платники сплатили 346,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 20% або на 59 мільярдів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За підсумками січня-липня цього року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору – це майже в чотири рази, або на 65,1 млрд грн, перевищує показник відповідного періоду минулого року.