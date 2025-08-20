Кабмін виділив 300 мільйонів на завершення проєктів відновлення на Київщині, – Свириденко

Кабінет Міністрів виділив 300 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на завершення проєктів з відновлення населених пунктів на Київщині, що постраждали внаслідок вторгнення РФ.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду у середу.

"Це рішення дозволить відновити житло в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших громадах області, що постраждали від повномасштабного вторгнення", – уточнила очільниця уряду.

За словами Свириденко, завдяки виділеним коштам вдасться:

відновити 988 квартир для майже 3 тисяч мешканців;

забезпечити навчання для понад 1200 дітей у 4 школах, завдяки добудові укриттів.

Читайте також: Свириденко анонсувала збільшення обсягів пільгової іпотеки: цього року видадуть 12 000 кредитів

Як повідомлялося, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області у червні цього року замовила капремонт вулиці Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області вартістю 429,99 мільйона гривень.