Кабмін виділив 300 мільйонів на завершення проєктів відновлення на Київщині, – Свириденко
Кабінет Міністрів виділив 300 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на завершення проєктів з відновлення населених пунктів на Київщині, що постраждали внаслідок вторгнення РФ.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду у середу.
"Це рішення дозволить відновити житло в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших громадах області, що постраждали від повномасштабного вторгнення", – уточнила очільниця уряду.
За словами Свириденко, завдяки виділеним коштам вдасться:
- відновити 988 квартир для майже 3 тисяч мешканців;
- забезпечити навчання для понад 1200 дітей у 4 школах, завдяки добудові укриттів.
Як повідомлялося, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області у червні цього року замовила капремонт вулиці Центральна в смт Бородянка Бучанського району Київської області вартістю 429,99 мільйона гривень.
