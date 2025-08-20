БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін затвердив використання електронної черги для запису до ТЦК

Кабмін затвердив використання електронної черги для ТЦК

Кабінет Міністрів остаточно затвердив використання сервісу електронної черги для запису до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), яка до цього працювала у якості експерименту.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду у середу.

"Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що Міноборони продовжує прецювати над переведенням в "цифру" більшості послуг.

"Формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік у ТЦК за новою адресою після зміни місця проживання.

Приберіть ці два слова в кінці "соціальної підтримки" , з останнім часом це виглядає як знущання.
От запросов с Монако сайт уже виснет..
Ларіса, а з твоєї родини когось бусифікували?
Хто хоче без черги , шукайте бусік
Ларіса, а з твоєї родини когось бусифікували?
А сама що вибереш,
Приберіть ці два слова в кінці "соціальної підтримки" , з останнім часом це виглядає як знущання.
Ну чому ж. Мені дівчатка з СП- Соціальна підтримка, якщо хто не знав, дуже допомогли. З виплатами, з документами на пенсію.
А ото раніше що було?
Я 3 роки тому ходив у ТЦК за електронним записом.

Тобто, 3 роки ТЦК приймали військовозобов'язаних у незаконний спосіб?
головне щоб не перебилися в черзі
От запросов с Монако сайт уже виснет..
сам вже довгий час ніяк не пробьюся,як що буду за вами
Ого, там черги. Напевно номерки на руках малюють.
