Російська ракета зруйнувала будівлю "Донецьоблгазу" у Костянтинівці

Росія завдала ракетного удару по приміщенню "Донецьоблгазу" у прифронтовій Костянтинівці, проте співробітники компанії продовжують працювати у місті.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив у Facebook.

"У приміщення нашого "Донецькоблгазу" нещодавно влучила ракета. Будівля повністю зруйнована. Люди живі! Сьогодні в місті працює 42 співробітники "Донецькоблгазу". Вони щодня ремонтують пошкоджені газмережі, робота бригад координується з військовими, Диспетчерське управління здійснюється з підземних укриттів", – повідомив голова компанії.

Він зауважив, що ситуація у Костянтинівцівкрай складна, проте підприємства групи "Нафтогаз" продовжують роботу у місті.

"Для людей там газ є єдиним джерелом гарячої води та можливістю приготувати їжу", – додав Корецький.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, російські окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині із РСЗВ "Смерч". Влучання зафіксовано по житловому сектору та місцевому ринку, троє осіб загинули, ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.