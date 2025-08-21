Путін віддав Ротенбергам найбільшого виробника насосів у РФ. В Україні бізнес його власника теж конфіскували

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким дозволив продати компанії "Гідромашсервіс" та "ГМС Нєфтємаш" фірмі "Русгазвидобування", пов'язаній з давнім другом Путіна Аркадієм Ротенбергом та його братом Борисом.

"ГМС Нєфтємаш" та "Гідромашсервіс" входять до "Групи ГМС" – одного з найбільших виробників насосного та нафтогазового обладнання в Росії та СНД, пише The Moscow Times.

Підприємства випускають блочно-модульне технологічне обладнання, насоси та компресори для нафтогазової галузі та суміжних секторів.

Наприкінці 2024 року Путін доручив передати всі основні компанії "Групи ГМС" у тимчасове управління Росмайна. Підставою стало те, що найбільшими бенефіціарами бізнесу вважався підприємець Володимир Лук'яненко та його син, яких російська влада пов'язує з Україною.

До вилучення активів у грудні 2024 року "Група ГМС" звітувала значні фінансові результати: за підсумками дев'яти місяців 2024 року її виторг виріс на 70% – до 66,1 млрд рублів, а чистий прибуток склав майже 5 млрд рублів, за міжнародними стандартами звітності.

За даними російських ЗМІ, менеджери Ротенбергів вже очолюють частину підприємств "Групи ГМС", а завдяки указам Путіна вони зможуть взяти під контроль всі підприємства групи.

Читайте також: Суд конфіскував найбільшого виробника насосів в Україні. Але частину активів його співвласник встиг вивести

Зауважимо, що Володимир Лук'яненко та його син також втратили більшість своїх активів в Україні.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосувавши санкції у вигляді стягнення майна в дохід держави до підприємця Володимира Лук’яненка, його сина, росіянина Германа Цоя та АТ "Група ГМС", яка через дочірні компанії контролює українське підприємство "Насосенергомаш" та низку інших активів в Україні.

"Група ГМС" – машинобудівний холдинг зі штаб-квартирою у Москві, виробник насосів, компресорів і нафтогазового обладнання, активи якого розташовані в РФ та в Україні. Зокрема, в Україні їй належав завод "Насосенергомаш", який є великим постачальником насосів та запчастин до них для "Енергоатома".

Із жовтня 2016 року 83% акцій заводу "Насосенергомаш" оформили на кіпрську фірму H.M.S. Capital Limited замість російської групи "Гидромашсервис" ("ГМС"), основними власниками якої є Герман Цой і Володимир Лук’яненко. Останній був вказаний кінцевим бенефіціаром заводу, маючи російські адресу і паспорт.

Його батько Володимир Лук’яненко-старший багато років був керівником і є акціонером ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання", яке у свою чергу до 2004 року було акціонером "Насосенергомашу".

"Насосенергомаш" увійшов до групи "ГМС" ще у 2005 році, писали Наші гроші. У 2007 році до неї приєдналися також завод "Гідромаш" та ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" ("ВНДІАЕН").

Як повідомлялося, у вересні СБУ ліквідувала масштабну схему постачання стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора.

В СБУ уточнювали, що йшлося про насосне обладнання, яке виробляло сумське підприємство, що входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС. У результаті слідчих дій було заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.