"10 млн дронів на рік": Зеленський розповів про запропоновану Трампу угоду про спільне виробництво БПЛА

Індустрія дронів

Україна запропонувала США п’ятирічний проєкт "drone deal" спільного виробництва БПЛА обсягом $50 млрд, який передбачає випуск 10 млн безпілотників щороку.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва і ко-продакшну на 50 мільярдів - 5 років, 10 мільйонів дронів на рік. Така велика програма", – зазначив голова держави.

Президент зазначив, що програма, ймовірно, запрацює після завершення війни.

Як повідомлялося, у липні президент Володимир Зеленський анонсував "мегаугоду", за якою США будуть купувати українські безпілотники. Він розповідав, що проєкт відповідного договору на "на $10-20-30 млрд" повинні підготувати секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Міноборони Денис Шмигаль та радники зі стратегічних питань Олександр Камишін.