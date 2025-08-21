БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"10 млн дронів на рік": Зеленський розповів про запропоновану Трампу угоду про спільне виробництво БПЛА

Україна запропонувала США п’ятирічний проєкт "drone deal" спільного виробництва БПЛА обсягом $50 млрд, який передбачає випуск 10 млн безпілотників щороку.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва і ко-продакшну на 50 мільярдів - 5 років, 10 мільйонів дронів на рік. Така велика програма", – зазначив голова держави.

Президент зазначив, що програма, ймовірно, запрацює після завершення війни.

Читайте також: Оборонні підприємства критично потребують працівників, – учасники ринку

Як повідомлялося, у липні президент Володимир Зеленський анонсував "мегаугоду", за якою США будуть купувати українські безпілотники. Він розповідав, що проєкт відповідного договору на "на $10-20-30 млрд" повинні підготувати секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Міноборони Денис Шмигаль та радники зі стратегічних питань Олександр Камишін. 

виробництво (1326) угода (216) США (5064) Україна (22) ОПК (80) дрони (436)
