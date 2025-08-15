Оборонні підприємства критично потребують працівників, – учасники ринку

Індустрія дронів

Підприємства ОПК України відчувають брак як кваліфікованих, так і некваліфікованих кадрів.

Це впливає на терміни виробництва та вартість продукції, розповіли учасники ринку БізнесЦензору.

"Наша компанія хотіла б взяти на роботу досвідчених інженерів за достойну оплату, але це неможливо – їх просто не залишилось на ринку праці. Потрібні фахівці або вже десь працюють, або служать, або виїхали за кордон", – каже технічний директор компанії-виробника безпілотників DEVIRO Денис Чумаченко.

Виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко додає, що через брак кадрів до роботи підприємств залучають студентів технічних вишів. Проте вони не можуть перекрити потребу.

"Тільки в Києві в одній із великих оборонних компаній відкрито наразі понад 700 вакансій. Де взяти таку кількість фахівців на ринку, я уяви не маю", – наголошує він.

Проблема нестачі фахівців – комплексна та сягає зокрема в систему освіти, яка не відповідає потребам ринку. Абітурієнти неохоче йдуть на інженерні спеціальності, а держава докладає недостатньо зусиль для їх промоції.

Також виробники озброєнь, насамперед дронів, вбачають проблему в питанні бронювання, адже підприємства не можуть офіційно працевлаштовувати людей, які мають проблеми з військово-обліковими документами.

"Пошук мотивованого кандидата, який пройде через поліграф і матиме в порядку "Резерв+", значно затягується", – каже один із засновників проєкту "Дикі шершні".

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №13335, який передбачає, що чоловіків, які не стоять на військовому обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК), мають неналежно оформлені військово-облікові документи або перебувають у розшуку, можна буде брати на роботу та надавати їм бронювання на критично важливих підприємствах, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу. Утім, така можливість діятиме лише тимчасово – до 45 календарних днів від моменту укладання трудового договору та не більше одного разу на рік.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки рекомендував законопроєкт до першого читання, але проти нього виступило Міністерство оборони, назвавши документ "неприпустимим".

У "Диких шершнях" переконані, що такий закон або ж відповідна постанова Кабінету міністрів значно покращили б ситуацію з дефіцитом кадрів.