Нацбанк увів в обіг модифіковану банкноту 20 гривень. Чим вона відрізняється від звичайної?

Національний банк України з 21 серпня 2025 року вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень.

Від звичайних вони відрізнятимуться наявністю патріотичного гасла "Слава Україні! Героям слава!", яке розміщене у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот, повідомляє пресслужба НБУ.

Всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають звичним банкнотам номіналом 20 гривень зразка 2018 року.

У Нацбанку додали, що нові модифіковані банкноти випускатимуть в обіг на заміну зношених та пошкоджених старіших банкнот.

"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю", – наголосили в НБУ.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "Слава Україні! Героям слава!".

Наразі в обіг уже введенні модифіковані банкноти:

з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

із 21 серпня 2025 року – номіналом 20 гривень.

Модифіковані банкноти номіналами 100 та 200 гривень випускатимуться в межах планового випуску у наступних роках, додали у Нацбанку.