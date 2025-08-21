БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк увів в обіг модифіковану банкноту 20 гривень. Чим вона відрізняється від звичайної?

модифікована банкнота 20 гривень

Національний банк України з 21 серпня 2025 року вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень.

Від звичайних вони відрізнятимуться наявністю патріотичного гасла "Слава Україні! Героям слава!", яке розміщене у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот, повідомляє пресслужба НБУ.

Всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають звичним банкнотам номіналом 20 гривень зразка 2018 року.

У Нацбанку додали, що нові модифіковані банкноти випускатимуть в обіг на заміну зношених та пошкоджених старіших банкнот.

"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю", – наголосили в НБУ.

модифікована банкнота 20 гривень

Як повідомлялося, у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "Слава Україні! Героям слава!".

Наразі в обіг уже введенні модифіковані банкноти:

з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

із 21 серпня 2025 року – номіналом 20 гривень.

Модифіковані банкноти номіналами 100 та 200 гривень випускатимуться в межах планового випуску у наступних роках, додали у Нацбанку.

банкнота (126) гривня (1636) НБУ (9520)
Сподіваюсь що це сильно зміцнить нашу гривню...
показати весь коментар
21.08.2025 17:23 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 17:24 Відповісти
Франко став трохи схожим на Зеленского? Ще декілька покращень, і на всіх банкнотах персонажі будуть схожі на Зелю. Навіть Леся Українка.
показати весь коментар
21.08.2025 17:26 Відповісти
Леся Украинка - на жену Зеленского
показати весь коментар
21.08.2025 17:44 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 17:49 Відповісти
Де це там Іван Франко на Зеленського схожий? Вам чи до окуліста,чи до психіатра треба звернутися.
показати весь коментар
21.08.2025 17:32 Відповісти
Йому вже скрізь зєльонскій мерещиться, і воно не дивно: "...скрізь стирчить хитрий писок єврея" (с) І.Франко.
показати весь коментар
21.08.2025 17:52 Відповісти
давно вже назріла обігова монета в 20 гривень..
показати весь коментар
21.08.2025 17:34 Відповісти
Як на мене то, з врахуванням всіх процесів що відбуваються в Україні, гроші у вигляді банкнот повинні бути з номіналу 100 гривень і вище.
Все інше повинно бути у вигляді монет.
показати весь коментар
21.08.2025 17:41 Відповісти

