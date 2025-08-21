"Земельний банк" виставив на торги 75% земель у 20 областях. Ще 9% заблоковано через війну

За перший рік роботи державний оператор проєкту "Земельний банк" оголосив торги для 68,5 тис. га із 90,9 тис. га сільськогосподарських держземель, переданих у його користування в 20 областях.

Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський, передає кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що у розпорядженні підприємства наразі знаходиться 1 962 ділянки площею від 1 до 4 тис. га. Ще 3,6 тис. га перебувають на етапі реєстрації договорів оренди.

При цьому Ярославський додав, що за 3,4 тис. га рішення все ще ухвалюють територіальні органи Держгеокадастру, при цьому приблизно по половині вже отримано відмови з різних причин.

Читайте також: Зеленський підписав закон про примусове вилучення землі і нерухомості у громадян та бізнесу на Закарпатті

Крім того, через безпекові обмеження поки що не виставляють на суборендні торги 1,6 тис. га в зоні активних бойових дій та 6,6 тис. га потенційно забруднених земель, що очікують розмінування.

"На жаль, сьогодні ще в нас є і судові справи, по яких ми не можемо перереєструвати землю з ДП "Фонд аграрних інвестицій" в ТОВ "Державний земельний банк". Йдеться про 5,5 тис. га таких земель. Після завершення суду, сподіваюся, на нашу користь, ці землі будуть також виставлені на земельні торги", – додав Ярославський.

Раніше повідомлялось, що Кабмін встановив субсидію для аграріїв у зоні бойових дій: 1000 гривень на гектар.