АЗС у Сумах почали обладнувати антидроновим захистом

У Сумах почали монтаж антидронового захисту на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на автозаправних станціях.

Про це перший заступник начальника Сумської МВА Геннадій Дем'яненко повідомив у Facebook.

"Підстави очевидні – ворог атакував десяток АЗС в області, зокрема декілька в Сумах", – пояснив посадовець.

Він зауважив, що Суми мають чималу мережу АЗС і кожна з них потребує захисту від російських дронів.

"Зокрема, облаштування антидронових конструкцій, бетонного укриття ємностей із паливом, обладнання детекторами дронів та комплексами радіоелектронної боротьби. Чітко розуміємо – це безпека персоналу та клієнтів, навколишньої інфраструктури та, по суті, збереження самого бізнесу", – написав Дем'яненко.

Він запевнив, що ці роботи вже почалися і закликав власників АЗС відповідально поставитися до цього питання.

Як повідомлялося, зранку 15 серпня російський дрон атакував автозаправну станцію на околиці Сумської громади, що спричинило пожежу.