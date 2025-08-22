БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Тарифи на електроенергію та опалення для населення поки не підвищуватимуть, – віцепрем’єр Кулеба

Тарифи для населення поки не підвищуватимуть

Кабінет Міністрів наразі не розглядає питання підвищення тарифів для населення на електроенергії, газ та опалення.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив під час "Години запитань до уряду" у парламенті, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми на сьогоднішній день не розглядаємо підвищення тарифів. Ми маємо чітко усвідомлювати, що наше населення перебуває у надскладних умовах", – сказав Кулеба.

Він також зазначив, що населення на прифронтових територіях потребує додаткової допомоги держави.

Читайте також: Витрати українців на мобільний зв'язок зросли за рік на третину, – НКЕК

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) прогнозує підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії з 2026 року.

Втім, у Нацбанку зауважують, що темпи й масштаб підвищення тарифів поки що невизначені, оскільки різке підвищення вартості енергоносіїв могло б суттєво підживити інфляцію та вимагало б додаткових бюджетних видатків на субсидії. Натомість зволікання з підвищенням тарифів поглиблюватиме квазіфіскальні дисбаланси і погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній.

тарифи (1356) Тарифи на газ (722) Підвищення тарифів (265) Кулеба Олексій (45)
+7
яке обнадійливе повідомлення - поки не підвищуватимуть. Країна мрій
22.08.2025 11:53
+5
Тарифи на е/е ви вже підвищили, тварюки.
22.08.2025 12:15
+4
Я так розумію, що в планах зробити тарифи на компослуги найвищими в світі?
22.08.2025 12:01
яке обнадійливе повідомлення - поки не підвищуватимуть. Країна мрій
22.08.2025 11:53
А ручки вже ********* підняти
22.08.2025 11:53
Зрозуміло. Значить буде підвищення.
22.08.2025 11:56
22.08.2025 11:59
Я так розумію, що в планах зробити тарифи на компослуги найвищими в світі?
22.08.2025 12:01
а кредити за війну хто віддаватиме чернишов,зе та міндичи??майте совість вони тільки їх вкрали...
22.08.2025 12:03
на другий день після виборів,ішаки ахметов,григоришин,суркіси,фірташ,боголюбов та інші потребують ресурсів для підтримки достойного панам життя
22.08.2025 12:02
Звісно що не підвищуватимуть до виборів, ще й гречкою засіять, тим хто дивиться марахвон ще кешбек дадуть та тисячу на дрова - все для перемоги вави і слуг, «відірі мєня, вібірі мєня, псісу счастья завтрашнєго дня»!!!
22.08.2025 12:06
Тарифи на е/е ви вже підвищили, тварюки.
22.08.2025 12:15
В НАС ВЖЕ ЗАРАЗ НАЙДОРОЖЧА КОМУНАЛКА В СВІТІ. Куди ще її підіймати. Далі підйом буде на вилах тих ненажерливих виродків, хто не встигне здриснути.
22.08.2025 12:19
"В ноги упадем тебе "барин"! Счастье то какое! А есТли чего не поняли, из твоих милостынь, отхлестай нас плеткой"!
22.08.2025 12:24
Ну, раз так категорично, тоді ждемо...
22.08.2025 12:26
Украина должна стать самой дорогой страной в мире. Элитная страна - элитные цены🤗
22.08.2025 12:29
Підніміть свій зад з крісла зелені тварі і подивіться на ціни.Собі то ви с¥ки зарплати підняли,а людям підняли тільки тарифи.Ублюдки!
22.08.2025 12:38
Якщо кажуть не підвищать,то це означає,що підвищать,інтрига є.
22.08.2025 12:43
підвищити тарифи💀а що падаль зелена вже з/п і пенсії підняла🤢 вас мразота "спасає" тільки війна- інакше народ України би вас ЛІНЧУВАВ Але це буде скоро, тільки війна закінчиться
22.08.2025 13:33
п і д о р а с ы
22.08.2025 13:39

