Тарифи на електроенергію та опалення для населення поки не підвищуватимуть, – віцепрем’єр Кулеба

Кабінет Міністрів наразі не розглядає питання підвищення тарифів для населення на електроенергії, газ та опалення.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив під час "Години запитань до уряду" у парламенті, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми на сьогоднішній день не розглядаємо підвищення тарифів. Ми маємо чітко усвідомлювати, що наше населення перебуває у надскладних умовах", – сказав Кулеба.

Він також зазначив, що населення на прифронтових територіях потребує додаткової допомоги держави.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) прогнозує підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії з 2026 року.

Втім, у Нацбанку зауважують, що темпи й масштаб підвищення тарифів поки що невизначені, оскільки різке підвищення вартості енергоносіїв могло б суттєво підживити інфляцію та вимагало б додаткових бюджетних видатків на субсидії. Натомість зволікання з підвищенням тарифів поглиблюватиме квазіфіскальні дисбаланси і погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній.