У Києві зібрали рекордну суму туристичного збору від початку великої війни

У першому півріччі 2025 року до міського бюджету Києва надійшло 34,8 млн грн від сплати туристичного збору, що на майже 65% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (22,6 млн грн).

Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"2024-2025 роки стали початком відновлення туристичної сфери міста Києва. За минулий рік доходи столиці від туристичного збору склали 50,83 млн грн, що значно перевищило показники попередніх років, зокрема у 2022 році турзбір становив 38,8 млн грн, а у 2023 – 38,5 млн грн", – уточнили у Департаменті.

Як повідомлялося, сплата туристичного збору в Україні цього року зросла на понад третину порівняно з минулим роком, свідчать дані Державної податкової служби.

При цьому 25% сплаченого в Україні туристичного збору припадає на Київ, серед лідерів також Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області.